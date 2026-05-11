اختلاف ریاض و ابوظبی بر سر جنگ علیه ایران/ قرار گرفتن امارات در کنار رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌نظر می‌رسد که تل‌آویو در پشت پرده تلاش می‌کند از جنگ علیه ایران برای ایجاد پیوندهای امنیتی میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل استفاده کند. این تلاش تاکنون در مورد امارات موفق بوده و بر اساس گزارش وب‌سایت آمریکایی «آکسیوس»، سامانه «گنبد آهنین» به امارات منتقل شده است. اما این سیاست تا این لحظه در عربستان سعودی موفق نبوده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، ریاض این بار ترجیح داده برای پایان دادن به جنگ علیه ایران تلاش کند و از طریق فشار بر آمریکا مانع اجرای تهدیدها علیه زیرساخت‌های ایران شود. تهدیدهایی که در صورت عملی شدن، می‌تواند به تخریب متقابل زیرساخت‌های کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس منجر شود. موضوعی که ایران نیز درباره آن هشدار داده است.

پس از حمله‌ای که هفته گذشته امارات آن را به ایران نسبت داد، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل با «محمد بن زاید» رئیس امارات، تماس تلفنی برقرار کرد تا درباره عملکرد سامانه موشکی اسرائیل در رهگیری حملات اطمینان حاصل کند؛ سامانه‌ای که حتی نتوانسته به‌طور کامل از خود اسرائیل محافظت کند.

همزمان، رسانه‌های اسرائیلی در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی درباره شکل‌گیری نوعی ائتلاف میان اسرائیل و امارات در جریان این جنگ منتشر کردند. این رسانه‌ها همچنین از نارضایتی امارات نسبت به خودداری آمریکا از معرفی حملات علیه این کشور به‌عنوان نقض آتش‌بس میان واشنگتن و تهران خبر دادند. این حملات پس از آغاز عملیات ناموفق پروژه آزادی برای بازگشایی تنگه هرمز انجام شد.

این تحولات نشان می‌دهد ابوظبی تمام سرمایه‌گذاری سیاسی و امنیتی خود را نه‌فقط بر اتحاد با اسرائیل بلکه به‌طور مشخص بر همکاری با نتانیاهو و دولت راست‌گرای او متمرکز کرده است.

چنین رویکردی نه‌تنها خطر درگیری با ایران را برای امارات افزایش می‌دهد، بلکه می‌تواند روابط این کشور با دیگر دولت‌های عربی حاشیه خلیج فارس را نیز دچار تنش کند؛ زیرا امنیت خلیج فارس تاکنون ماهیتی جمعی داشته و هرگونه اقدام یک‌جانبه در این مسیر بر امنیت همه کشورهای منطقه تأثیر خواهد گذاشت؛ موضوعی که دیگر کشورهای خلیج فارس تمایلی به پذیرش هزینه‌های آن ندارند.

حتی دولت آمریکا نیز اختلاف‌هایی با جریان راست‌گرای اسرائیل دارد؛ جریانی که اگر تصمیم‌گیری در اختیارش بود، نه آتش‌بسی برقرار می‌شد و نه مذاکراتی صورت می‌گرفت.

در مقابل، به‌نظر می‌رسد مقاومت ایران در جریان جنگ، تأثیر مهمی نه‌فقط بر روابط تهران و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، بلکه بر نگاه ایران به دولت‌هایی که با اسرائیل همکاری می‌کنند، خواهد داشت؛ به‌ویژه امارات که به‌تدریج در حال تبدیل شدن به پایگاهی پیشرفته برای اسرائیل در سوی مقابل خلیج فارس است.

اسرائیل سامانه‌های دفاعی خود را به‌سادگی در اختیار دیگر کشورها قرار نمی‌دهد، حتی اگر متحدش باشند؛ بلکه این سامانه‌ها را مستقیماً و بر اساس اهداف خود مدیریت می‌کند.

اما عربستان سعودی نگاه متفاوتی به این تحولات دارد. در زمانی که «محمد بن زاید» در حال گفت‌وگو با نتانیاهو بود، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان با دونالد ترامپ تماس تلفنی داشت و مخالفت خود را با اجرای پروژه آزادی از پایگاه‌های هوایی عربستان اعلام می‌کرد؛ زیرا معتقد بود چنین اقدامی می‌تواند خطر جنگ را به کشورهای خلیج فارس بازگرداند.

بر اساس گزارش شبکه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز»، این محمد بن سلمان بود که مانع اجرای این طرح شد.

به‌جز امارات، دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همچنان از پاسخ مستقیم به حملات ایران علیه منافع آمریکا در منطقه خودداری می‌کنند تا از تبدیل شدن اوضاع به یک جنگ فراگیر جلوگیری شود؛ جنگی که می‌تواند زیرساخت‌های کل منطقه را نابود کرده و توسعه آن را ده‌ها سال به عقب بازگرداند. همین مسئله عامل اصلی فشار کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر ترامپ برای خودداری از حمله به زیرساخت‌های ایران است. به‌ویژه پس از آنکه رئیس‌جمهور آمریکا متقاعد شده چنین حمله‌ای باعث عقب‌نشینی تهران نخواهد شد و تنها واکنش متقابل ایران را در پی خواهد داشت.

در همین حال، اختلاف روبه‌گسترش میان محمد بن زاید و محمد بن سلمان، دو کشور را در دو موضع متفاوت قرار داده است؛ هرچند امارات و اسرائیل تلاش می‌کنند چنین نشان دهند که همه کشورهای منطقه در مقابله با ایران موضعی واحد دارند. اسرائیل در تلاش است الگوی همکاری امنیتی خود با امارات را به عربستان نیز گسترش دهد، اما تاکنون در این زمینه موفق نبوده است. از سوی دیگر، ابوظبی تلاش کرده بود نیروی مشترکی علیه ایران شکل دهد، اما دیگر پایتخت‌های عربی حاشیه خلیج فارس با این ایده مخالفت کردند.

موضع عربستان را «ترکی الفیصل» رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی این کشور، در مقاله‌ای در روزنامه الشرق الاوسط توضیح داد. او نوشت: اگر عربستان می‌خواست، می‌توانست همانند ایران پاسخ متقابل بدهد، اما نتیجه آن نابودی تأسیسات نفتی و آب‌شیرین‌کن‌های سعودی در امتداد خلیج فارس و حتی در عمق خاک عربستان بود.

او افزود: اگر طرح اسرائیل برای کشاندن ما به جنگ با ایران موفق می‌شد، منطقه به ویرانی گسترده و کشته شدن هزاران نفر از فرزندان ما دچار می‌شد؛ جنگی که ما هیچ نفعی در آن نداشتیم و تنها اسرائیل از آن سود می‌برد و به بازیگر اصلی منطقه تبدیل می‌شد.

در مجموع، به‌نظر می‌رسد جنگ اخیر علیه ایران تأثیر منفی بر روابط اسرائیل و کشورهای خلیج فارس خواهد گذاشت؛ زیرا بیشتر دولت‌های عربی منطقه تلاش می‌کنند از اسرائیل فاصله بگیرند تا هزینه نزدیکی به این کشور در همسایگی ایران را نپردازند. اما امارات به‌تنهایی مسئول پیامدهای انتخاب خود خواهد بود.

