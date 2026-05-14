سومین نشست نخبگانی بررسی جنگ تحمیلی سوم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سومین نشست از سلسله نشست‌های نخبگانی با موضوع «حماسه حضور و نقش مردم در دفاع مقدس سوم» به همت مجمع جهانی صلح اسلامی، اندیشکده راهبرد تحول و با همکاری خانه اندیشه‌ورزان،ایران برگزار شد.

این نشست در خانه اندیشه‌ورزان ایران با حضور و سخنرانانی دکتر مهرداد بذرپاش (وزیر پیشین راه و شهرسازی)، دکتر محمد اسحاقی (معاون آموزش و پژوهش موسسه انقلاب اسلامی)، دکتر محسن پاک‌آیین (سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان) و دکتر داود عامری (دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی) همراه بود.

تنگه هرمز به ابزار بازدارندگی تبدیل شد

دکتر مهرداد بذرپاش با اشاره به اهداف جنگ تحمیلی علیه ایران، گفت: «هدف دشمن، تغییر ادراک مردم و ایجاد تغییر گسترده در حکومت بود، اما حضور مردم این نقشه را خنثی کرد.

وی محورهای پیروزی ملت ایران را شامل عدم شکل‌گیری اجماع جهانی علیه کشور، قدرت آفندی پاسخ به حملات مستقیم آمریکا، موفقیت در حوزه پدافندی، شکست عملیات روانی دشمن، پدیده مهاجرت معکوس، تاب‌آوری اجتماعی و نهادی، انسجام ملی و ناکامی اپوزیسیون و گروه‌های تجزیه‌طلب عنوان کرد.

بذرپاش همچنین تأکید کرد: «تنگه هرمز از ظرفیت بالقوه به بالفعل تبدیل شد و امروز به یکی از ابزارهای بازدارنده ملت ایران بدل گردیده است. دشمن اکنون پیشنهاد مذاکره درباره تنگه هرمز را مطرح می‌کند.

مردم ایران «مبعوث» شدند

دکتر محمد اسحاقی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، حضور مردم را رسالت‌گونه و «مبعوث» توصیف کرد و گفت: «این یک شعار تبلیغاتی نیست، بلکه یک الگوی راهبردی برای نظام اسلامی است.

وی افزود: مردم با شعور و بر اساس احساس مسئولیت و تکلیف به میدان آمدند و این حضور باعث بازدارندگی و اختلال در آرایش نظامی دشمن شد.

حماسه حضور و نقش مردم در اجتماعات

دکتر محسن پاک‌آیین در نشست تخصصی با موضوع «حماسه حضور و نقش مردم در اجتماعات»، به تحلیل ابعاد مختلف نقش مردم در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی جمهوری اسلامی پرداخت.

وی با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای سیاه‌نمایی جامعه اسلامی و ایجاد بحران اجتماعی گفت: «دشمنان جمهوری اسلامی از طریق سازماندهی اپوزیسیون و ناراضیان داخلی تلاش می‌کردند تصویر غلطی از جامعه اسلامی و ضعف نظام ارائه دهند. این همبستگی مردم و حمایت از نظام اسلامی را تغییر داد.

تحول و ایجاد انقلاب سوم ایرانیان

دکتر داود عامری، دبیر کل مجمع جهانی صلح اسلامی، در نشست تخصصی تاکید کرد که دشمنان تلاش داشتند در ایران یک انقلاب دروغین ایجاد کنند، اما انقلاب حقیقی و اساسی در کشور شکل گرفت. او معتقد است جمهوری اسلامی در حال تجربه «سومین مرحله» یا انقلاب سوم ایرانیان است.

وی با اشاره به حضور ایرانیان خارج از کشور در دفاع از وطن، گفت: «در دی ماه، تلاش شد نشان دهند که مردم در آشوب‌های تهران حاضر هستند و امید داشتند تا دیگر اقشار به آنها اضافه شوند اما در جنگ تحمیلی سوم صحنه کاملا تغییر کرد.

دکتر عامری ادامه داد: «ترکیب شور ملی با شعور دینی، انقلابی و جهانی، نشان‌دهنده بعثت ملت ایران است. این بعثت تنها برای دفاع از جمهوری اسلامی نیست، بلکه برای مقابله با یکجانبه گرایی جهانی و صیانت از ارزش های عدالت خواهانه و بشر دوستانه و انجام کاری بزرگتر شکل گرفته است.

در پایان نشست، اهمیت وحدت و انسجام ملی به عنوان کلید تداوم پیروزی ملت ایران مورد تأکید قرار گرفت. سخنرانان خاطرنشان کردند که ملت ایران با هوشیاری و تکلیف‌مداری، بزرگ‌ترین قدرت نظامی جهان را در حوزه‌های نظامی، روانی و دیپلماتیک شکست داده است.

این نشست با بخش پرسش و پاسخ میان سخنرانان و حاضران به کار خود پایان داد.

.....

پایان پیام/ ۲۱۸