ناتوانی فرمانده سنتکام از پاسخ به چرایی بمباران مدارس ایران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ فرمانده سنتکام روز پنجشنبه به وقت محلی در نشست استماع در مجلس سنای آمریکا درباره بمباران مدرسه میناب ایران مدعی شد: بمباران یک مدرسه در ابتدای جنگ، همچنان در دست بررسی است و هیچ مدرکی وجود ندارد که گزارش‌ها درباره بمباران چند مدرسه و بیمارستان دیگر را تأیید کند.

وی که از پاسخ به چرایی بمباران مدارس و بیمارستان‌های ایران به نوعی وامانده است در پاسخ به پرسش‌های قانون‌گذاران دموکرات از ارائه برآوردی درباره تلفات غیرنظامیان در جنگ ایران خودداری کرد.

در ادامه سوال و جواب های نماینده دمکرات و فرمانده سنتکام در همین رابطه را میخوانید:



گیلیبراند: ما داده‌ها و اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد که 22 مدرسه و ده‌ها بیمارستان در ایران هدف قرار گرفته‌اند. شما قوانین حقوق بشری جنگ را رعایت کردید؟



فرمانده سنتکام: بله. جلوگیری از تلفات غیرنظامی یکی از دغدغه‌های شخصی و جدی من است.



گیلیبراند: پس چطور ما 22 مدرسه را بمباران کردیم؟



فرمانده سنتکام: راهی وجود ندارد که ما بتوانیم آن را تأیید کنیم. نشانه‌ای وجود ندارد.



گیلیبراند: راهی برای تأیید ندارید یا هیچ نشانه‌ای وجود ندارد؟ کدام‌یک؟



فرمانده سنتکام: نشانه‌ای وجود ندارد.



گیلیبراند: خب، این نشانه‌ها همان مطالبی است که در منابع عمومی در دسترس است. آیا شما درباره این ادعاها تحقیق کرده‌اید؟



فرمانده سنتکام: خیر، تحقیق نکرده‌ایم.



گیلیبراند: چرا تحقیق نکرده‌اید؟ این با ادعایتان در مورد اینکه دغدغه‌تان جلوگیری از تلفات غیرنظامیان است، هم‌خوانی ندارد. من در این مورد یک گزارش می‌خواهم.

......

پایان پیام/۲۱۸