ناتوانی و درد سرهای رژیم اسرائیل برای مقابله با پهپادهای حزب الله

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع گزارش داد که ارتش این رژیم توزیع شبکههای سیم خاردار میان نیروهای خود در لبنان را آغاز کرده است.
بر اساس این گزارش، هدف از این اقدام مقابله با پهپادهای انفجاری اعلام شده است.
این راهکار ارتش رژیم صهیونیستی یک روز پس از آن صورت می گیرد که یک رسانه این رژیم امروز پنجشنبه با اشاره به ورود نسل جدید پهپادهای انتحاری حزبالله به میدان نبرد، آن را چالشی برای ارتش صهیونیستی دانست.
شبکه ۱۵ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که جنبش حزبالله در ادامه مبارزه علیه این رژیم، نسل جدیدی از پهپاد انتحاری را وارد میدان جنگ کرده است. این رسانه گزارش داد: این پهپادها که نسل جدید و خطرناکتر از پهپادهای کم هزینهتری است که در دوره نبرد قبلی، استفاده میشد، چالشی برای ارتش اسرائیل است.
رسانههای اسرائیلی روز گذشته نیز گزارش دادند که «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم نشست اضطراری با فرماندهان ارشد نهادهای امنیتی و نظامی برگزار کرده تا راههای مقابله با تهدید فزاینده پهپادهای حزب الله را بررسی کند؛ تهدیدی که به گفته این رسانهها، تلفات نیروهای ارتش صهیونیستی را به طور قابلتوجهی افزایش داده است.
روزنامه صهیونیستی «یسرائیل هیوم» نوشت که در این نشست، چند راهکار فنی برای مقابله با ریزپرندههای حزب الله ارائه شده است و مسئولان سیاسی از ارتش خواستهاند طرحی برای گسترش عملیات زمینی در لبنان تهیه کند؛ طرحی که قرار است طی روزهای آینده ارائه شود.
شبکه ۱۵ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که این نشست بر ارزیابی میزان کارآمدی ابزارهای فعلی در مقابله با حملات پهپادی تمرکز داشته است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که ارتش رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفندماه) حملات خود به لبنان را ادامه داد و طبق آمار رسمی لبنان، این حملات تاکنون به شهادت دست کم ۲ هزار و ۸۶۹ تن، زخمی شدن ۸ هزار و ۷۳۰ تن دیگر و آوارگی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن منجر شده است.
سلسله عملیات حزب الله نیز در واکنش به حملات مستمر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و تلفات سنگینی به اشغالگران اسرائیلی وارد کرده است.
......
پایان پیام/۲۱۸
نظر شما