المیادین: ظهور فرماندهان سلفی مورد حمایت عربستان در یمن

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی در ۲۶ مارس ۲۰۱۵ میلادی با تشکیل ائتلافی از کشورهای عربی، تهاجم هوایی خود را علیه مردم یمن با ادعای حمایت از عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی این کشور آغاز کرد.
المیادین در گزارش اخیر خود نوشت عربستان سعودی طی سالهای اخیر تلاش گستردهای در تقویت فرماندهان سلفی در ساختار نظامی دولت مستقر در عدن ایفا کرده است؛ فرماندهانی که اکنون در بخش مهمی از مناطق تحت کنترل شورای ریاستی یمن، مسئولیتهای ارشد امنیتی و نظامی را در اختیار دارند.
بر اساس این گزارش، بسیاری از این چهرههای سلفی پیشتر فعالیتی صرفاً مذهبی و تبلیغی داشتند و خود را از سیاست دور نگه میداشتند. یکی از این افراد «گاود» ۴۳ ساله است که در استان لحج میان مساجد رفتوآمد میکرد و مردم را به پیروی از قرائت سلفی از اسلام دعوت میکرد؛ شیخ سلفیای که پس از تحصیل در عربستان، مرکز مشهور «دارالحدیث» را در منطقه دماجِ صعده تأسیس کرد.
گاود در گفتوگو با این رسانه اظهار داشت که نیروهای سلفی از سال ۲۰۱۵ تاکنون بهطور مستمر علیه انصارالله جنگیدهاند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که سال ۲۰۲۳ نقطه عطف مهمی برای سلفیها بود؛ زیرا شورای ریاستی یمن با حمایت مستقیم عربستان، نیروهای موسوم به درعالوطن «سپر میهن» را تشکیل داد؛ تشکیلاتی که فرماندهی آن عمدتاً در اختیار چهرههای سلفی قرار گرفت. گاود با وجود نداشتن تحصیلات نظامی رسمی، به دلیل سابقه میدانی خود به یکی از فرماندهان این نیروها منصوب شد.
گزارش مذکور همچنین به نقش نیروهای سلفی در تحولات جنوب یمن اشاره میکند و مینویسد نیروهای سپر میهن در ماههای اخیر در استانهای حضرموت، شبوه و ابین نفوذ شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات را عقب زدهاند. به گفته تحلیلگران، این تحرکات بخشی از رقابت فزاینده میان ریاض و ابوظبی بر سر نفوذ مزدوران خود در مناطق جنوبی یمن است.
در ادامه گزارش آمده است که نفوذ سلفیها در ساختار نظامی دولت مستقر در عدن در حال افزایش است. در آوریل ۲۰۲۶، «رشاد العلیمی» رئیس شورای ریاستی، سرتیپ سلفی «حمدی شکری» را به فرماندهی منطقه نظامی چهارم منصوب کرد؛ منطقهای راهبردی که عدن، لحج، تعز، ابین و بخشهایی از الضالع را دربرمیگیرد. بدین ترتیب، نیروهای نزدیک به جریان سلفی اکنون در بسیاری از مناطق تحت کنترل دولت وابسته به عربستان، موقعیت فرماندهی دارند.
