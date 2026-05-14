به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ اسماعیل بقایی شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردمی میدان آزادی سنندج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای جنگ رمضان، اظهار کرد: سنندج برای ایرانیان همواره شهر موسیقی و هنر، ادب و تفکر بوده است و همانگونه که کردستان را خطه آواز و هنر میدانیم، سنندج را نیز «نقطه وحدت ایران» مینامیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری نقش مردم کردستان در دفاع از کشور طی تحولات اخیر، تصریح کرد: در دو سال گذشته و بهویژه در ۷۰ روز اخیر، نمونهای روشن از غیرتمندی مردم کرد به نمایش گذاشته شد؛ مردمانی که نشان دادند بخش جداییناپذیر از میهن هستند.
وی یادآور شد: آنان ثابت کردند چگونه در برابر دشمن ایستادگی میکنند، جانفشانی دارند و از امنیت کشور دفاع مینمایند.
وی خاطر نشان کرد: کردستان در مسیر دفاع از ایران و انقلاب در جنگ تحمیلی اخیر، نمونهای آشکار از تعهد، وفاداری و مردانگی مردمان این خطه است.
بقائی در ادامه با تأکید بر نقش مردم در اقتدار ملی بیان کرد: دیپلماتها به پشتوانه حضور مردم در صحنه، چشم در چشم دشمنان برای تأمین امنیت و منافع کشور تلاش میکنند.
وی ادامه داد: دیپلماسی در حقیقت ادامه مبارزه در شکلی دیگر است و ما به خوبی میدانیم که دشمنان از هیچ تلاشی برای خدشهدار کردن ثبات ایران فروگذار نمیکنند، اما به پشتوانه همین حضور مردمی است که میتوانیم در عرصه بینالمللی با قدرت و افتخار ایستادگی کنیم.
این مقام مسئول با بیان اینکه امنیت کشور بر سه ضلع «میدان، دیپلماسی و امنیت» استوار است، خاطرنشان کرد: همافزایی این سه بخش، تضمینکننده ثبات و امنیت پایدار برای ایران عزیز خواهد بود و هیچیک از این اضلاع به تنهایی نمیتوانند کشور را در برابر تهدیدهای پیچیده امروزی مصون نگه دارند؛ اما وقتی در کنار هم و هماهنگ با یکدیگر حرکت کنند، بازدارندگی کاملی ایجاد میشود.
بقائی در پایان با قاطعیت تأکید کرد: برنده این جنگ، بدون تردید ایران خواهد بود، چراکه ملت ایران با وحدت خود، بزرگترین سرمایه راهبردی کشور را تشکیل میدهند و این سرمایه هرگز شکستناپذیر است.
