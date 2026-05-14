به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ترکی الفیصل، رئیس سابق سرویس اطلاعات عربستان سعودی فاش کرد که رژیم صهیونیستی تلاش کرده بود ریاض را به جنگ با ایران بکشاند، اما عربستان با درایت و آینده‌نگری از ورود به این رویارویی پرهیز کرد.

ترکی الفیصل در مقاله‌ای که در روزنامه «عرب‌نیوز» منتشر کرده است، رژیم صهیونیستی را متهم کرده است که با هدف تحمیل هژمونی منطقه‌ای خود، در پی کشاندن عربستان به جنگ با ایران بوده است.

وی همچنین با اشاره به دیدگاه‌های رایج در خاورمیانه، نگرانی خود را نسبت به رویکردها و اقدامات کابینه رژیم صهیونیستی ابراز کرد.

ترکی الفیصل از سیاست عربستان در مواجهه با پیامدهای جنگی که از سوی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران آغاز شد تمجید کرد و گفت ریاض نقشی محوری در جلوگیری از گسترش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید درگیری در سطح منطقه ایفا کرده است.

در این مقاله آمده است: «از نگاه عربستان، اسرائیل دیگر یک تکیه‌گاه امنیتی به شمار نمی‌رود، بلکه به عاملی بحران‌زا تبدیل شده است که چشم‌انداز راهبردی ولیعهد را تهدید می‌کند.»

طبق گفته الفیصل، عربستان و عمان که از ابتدا با این جنگ به شدت مخالفت کرده بودند، معتقدند رژیم صهیونیستی ترامپ را به سمت این ماجراجویی خطرناک سوق داده است.

در این یادداشت آمده است: موضع عربستان در این زمینه با دیدگاهی که اکنون در آمریکا نیز مطرح است همسو به نظر می‌رسد؛ دیدگاهی که نتانیاهو را عامل کشاندن آمریکا به جنگ می‌داند. حتی اگر ترامپ و نتانیاهو شرکای کاملی محسوب شوند، باز هم اسرائیل از نگاه افکار عمومی به عنوان منشأ بحران‌ها شناخته می‌شود.

ترکی الفیصل همچنین تصریح کرد: «کوری راهبردی نتانیاهو کاملاً آشکار است. عربستان شاید حتی پیش از آغاز جنگ نیز به این جمع‌بندی رسیده بود که ترامپ و نتانیاهو به هدف مورد نظر خود یعنی سرنگونی نظام ایران دست نخواهند یافت.»

در ادامه این مقاله آمده است که رژیم صهیونیستی از نخستین روزهای جنگ در توهم شکل‌گیری یک ائتلاف منطقه‌ای علیه ایران فرو رفت و رسانه‌ها پیوسته درباره احتمال پیوستن عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به این ائتلاف نظامی گمانه‌زنی می‌کردند.

ترکی الفیصل افزود: در این میان پیام عربستان به اسرائیل و جامعه جهانی روشن بوده و بر این نکته تاکید داشته است که «ما بخشی از بازی شما نیستیم؛ سیاستی که نتانیاهو دنبال می‌کند و عربستان آن را مخرب و خطرناک می‌داند، نه‌تنها روند عادی‌سازی روابط را دورتر می‌کند، بلکه آخرین پل‌های ارتباطی را نیز از میان می‌برد.»

ترکی الفیصل همچنین تأکید کرد که عربستان اکنون دیپلماسی آرامی را در قبال تهران دنبال می‌کند و همزمان در حال تقویت همکاری‌های خود با پاکستان و ترکیه است.

به گفته او، از نگاه محمد بن سلمان، اقتصاد و ثبات بر روند عادی‌سازی روابط با رژیمی که به نظر می‌رسد به سوی جنگی بی‌پایان در ایران، لبنان و نوار غزه حرکت می‌کند، اولویت دارد.

وی افزود: بی‌دلیل نبوده است که عربستان ترامپ را برای پیشبرد آتش‌بس در لبنان تحت فشار قرار داده و همچنین از تلاش‌های میانجی‌گرانه متحد خود، پاکستان، حمایت کرده است.

در پایان این مقاله آمده است که برخلاف آنچه نتانیاهو و متحدانش به افکار عمومی القا می‌کردند، سیاست‌های آنها عربستان را به سمت رژیم صهیونیستی سوق نداده، بلکه نتیجه‌ای معکوس داشته است؛ به‌گونه‌ای که به جای ایجاد یک ائتلاف گسترده امنیتی در منطقه، سیاست‌های نتانیاهو و ترامپ روندی وارونه ایجاد کرده است.

