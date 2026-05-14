به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با هفتاد و پنجمین روز شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، مراسم رونمایی از کتاب «حکایة السیّد» با حضور شخصیتها و مهمانان ایرانی، عربی و بینالمللی در رواق کشوردوست برگزار شد. آیتالله عیسی قاسم در پیامی تلویزیونی به این مراسم، به ابعاد شخصیتی امام شهید انقلاب اسلامی اشاره کرد و جنگ امروز را نبرد میان دو اردوگاه جاهلیت و ایمان دانست.
وی در این پیام، امام شهید، حضرت آیتالله العظمی سیّدعلی خامنهای قدسالله نفسه الزکیه را چهرهای برجسته از چهرههای انقلابی دارای هوشیاری و عزمی راسخ، و توانا در برنامهریزی، و از آن دسته شخصیتهایی برشمرد که جان خود را در راه انقلاب و رهبر عظیمش امام خمینی رحمهالله فدا میکردند.
آیتالله قاسم در این پیام خاطرنشان کرد: تمام وجود امام خامنهای رضواناللهعلیه را اصول آن انقلاب بزرگ و عزتمندانه و الهی فرا گرفته بود؛ ایشان در انقلاب ذوب شده و دارای اندیشهای سالم و نگاهی خردمندانه بودند و همواره با تلاش و همّتی بلند در راه انقلاب مجاهدت میکردند.
وی افزود: پس از رحلت امام خمینی رحمهالله، امام خامنهای رضواناللهعلیه جانشینی شایسته برای امامّت و رهبری حکومت پیروزمند اسلامی بود، و به راستی تمامکننده موفقیت درخشان مسیر آن انقلاب بودند.
رهبر معنوی شیعیان بحرین تأکید کرد: امام خامنهای رضواناللهعلیه مردی کاردان، توانا و کوشا در بازگرداندن واقعی و راستین امّت به اسلام بود و توانست وحدت امّت اسلامی را در خط درست آن مطابق با راه و رسم اسلام، و تربیت شایسته، اهداف سازنده و سیاست موفق این دین مبین حفظ نماید.
آیتالله قاسم، هدف و مقصود بازگرداندن امّت به اسلام و حفظ وحدت اسلامی و انسجام صفوف امّت را دارای اهّمّیتی فوقالعاده در جریان مستمر انقلاب و حکومت اسلامی دانست، و در پیام خود تأکید کرد: این هدف است که مسئولیت بزرگ و همیشگی رهبری آن را روشنتر و آشکارتر جلوه میدهد، و همه بالهای گوناگون قدرت از مسئولان سیاسی گرفته تا دیگر فرزندان این مردم باایمان، غیرتمند و انقلابی، همه و همه باید یاریدهنده و متّحد بر همان هدف و همان دیدگاه باشند.
ایشان انقلاب بزرگ اسلامی در این عصر را برپاکننده حکومتی هدایتگر و هدایتیافته و عظیم در زمانی توصیف کرد که امّت از نظر علم و عمل از اسلام دور شده بود.
وی با یادآوری اینکه اسلام تنها راه زندگی شرافتمندانه است و بدون اسلام، هیچ زندگی انسانیِ شرافتمندانه، پیشرفته، آسوده و سعادتمندی ممکن نیست، گفت: هیچ سرانجام نیک، باشکوه، امن، پایدار، پاکیزه و اوجگیرندهای بدون اسلام در کار نخواهد بود. این انقلاب و حکومت اسلامی، آمدند تا امّت اسلامی و تمام بشریّت را از بدبختی حال و آیندهشان در دنیا و آخرت نجات دهند.
آیتالله قاسم برای نجات و سعادتمندی، شرطی را تذکر داده و تصریح کرد: البته به همان اندازه که امّت در عمل به اسلام، جدّی و مؤثر باشد و تمام زندگی خود را بر هدایت آن بنا کند و به راه و روش آن پایبند شود و به رهبری آن متعهد گردد و حول محور کلمه آن اجتماع کند -کلمهای که هیچگاه پیروان خود را از حق به باطل، و از عدل به ظلم، و از صلاح به فساد منحرف نمیکند- رستگاری و سعادت حاصل خواهد شد.
ایشان به تلاش امام خمینی قدس سرّه و فقها و علما حول رهبری ایشان برای پیروزی انقلاب و برپایی حکومت اسلامی اشاره کرد و جانفشانیهای در راه برپایی دولت و حراست از حریم آن توسط سختترین و بزرگترین مردان در راه خدا را پایه و اساس پیروزیهای الهی دانست.
آیتالله قاسم در بخش دیگری از پیام خود، به برهم خوردن رؤیاها و اهداف شوم طاغوت و استکبار با پیروزی انقلاب اسلامی و بر باد رفتن منافع آنها اشاره کرد و با اشاره به ترسی که پس از تأسیس دولت اسلامی آنها را فرا گرفته بود، گفت: هیچ ترسی به پای آن نمیرسد، چرا که این نظام، نظامی اسلامی و شاخص و حاکم بر زمین است که به عنوان شاهدی زنده و الگویی بینظیر از حکومت راستین، عادلانه، حکیمانه، توانگر، امن و بالابرندهی زندگی روح و بدن است؛ حکومتی که برادری انسانی را زنده میکند و سستی، فساد، کاستی و ستم دیگر نظامهای طاغوتی و جاهلی را که در جهان اجرا میشوند، به رخ میکشد.
ایشان با بیان اینکه جنگ امروز، میان اردوگاه جاهلیت و اردوگاه ایمان شعلهور است، تأکید کرد: رهبری اردوگاه جاهلیت را طاغوت آمریکایی، صهیونیسم گمراه، و یهودیت سرکش از آیین راستین موسی علیهالسلام به عهده دارند.
وی افزود: در رأس رهبری آمریکایی، «فرعون ترامپ» است، و در رأس رهبری صهیونیسم «فرعون نتانیاهو». این دو، امروز از بدترین اشرار و دشمنترین آنها با ارزشها و مقدّسات، و غرقشدهترین در خونها، و جریترین آنها در برابر خدا و محرّمات او هستند.
آیتالله قاسم درباره اردوگاه ایمان گفت: در مقابل، اردوگاه ایمان قرار دارد که در جبهه گسترده مقاومت، فرزندان امّت مسلمان و در رأس آنها جمهوری اسلامی و رهبری شجاع، مؤمن، قهرمان و حکیم آن است که برای ارزشها، خونها، نوامیس، کرامّت انسانی و تمام مقدّسات، امینتر و بیش از هر کسی نسبت به حفظ آن سختگیرتر است.
شیخ عیسی قاسم در ادامه به این نکته اشاره کرد که استکبار جهانی بشریت را به سوی دو فاجعه بزرگ رهبری میکند، یکی فاجعه مادی و دیگری فاجعه معنوی.
این عالم برجسته جهان اسلام خاطرنشان کرد که در برابر این فجایع استکباری، محور مقاومت اسلامی، فریضه جهاد در راه خدا و دفاع از حقوق و مقدّسات را زنده کرد، و بدین وسیله راهی پیمودنی برای نجات بشریت از این دو فاجعه را نشان داد.
آیتالله قاسم در رابطه با نقش رهبری اسلامی گفت: رهبریِ اسلامی و شایسته به فرزندان مقاومت این فرصت را داد تا صادقانه و با اخلاص در مسیر خدمت به بشریت گام بردارند.
ایشان تصریح کرد: این جنگ، با مواضع شرافتمندانه، شجاعت بینظیر، فداکاریهای بزرگ و پایبندی به خط صداقت، عدالت و اخلاق والای فرزندان مقاومت، حس قدرتمندی را در میان مردم و نخبگان جهان بیطرف، بیدار کرد. این حس، نشاندهنده عظمت اسلام و توانایی آن در ساختن انسانی سالم و قدرتمند است؛ و همچنین درک عمیقی از زیبایی و حقّانیّت اسلام در هدایت جهان به سوی ساحل نجات، امنیّت، صلح، موفّقیّت، کرامت و محبت و دوستی ایجاد کرده است.
آیتالله قاسم با بیان اینکه اسلام برای هر انسانی که ذرّهای از حقیقت را درک کند، حجّتی تمامعیار است، تأکید کرد: حجّت اسلام بر اعراب بسیار روشنتر و بزرگتر است؛ چرا که زیبایی این دین بر آنان عظیمتر، حقّ آن بر آنان استوارتر، و یاری نکردنش از سوی آنان، ظالمانهترین، تأسفبارترین، منکرانهترین و عجیبترین رفتار است.
وی خاطرنشان کرد که اعراب پیش از اسلام دوران طولانیای را سپری کردند، اما تنها پس از پیوستن به نور اسلام بود که به شکوفایی رسیدند.
شیخ عیسی قاسم یادآور شد: هرگونه علم، هدایت و خیری که در میان اعراب جریان یافته، برخاسته از آموزههای اسلام بوده است و در واقع، پیش از اسلام یا پس از رها کردن دین، هیچ دستاورد برجستهای برای آنان متصور نیست.
