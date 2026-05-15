به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در سالروز شهادت امام جواد(ع) ویژه‌برنامه‌های عبادی و آئینی در حرم حضرت موسی مبرقع(ع) در قم برگزار می‌شود.

این برنامه‌ها با هدف تعظیم شعائر دینی و بهره‌مندی زائران از فضای معنوی حرم مطهر، در روز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ ماه تدارک دیده شده است.

بر اساس این گزارش، مراسم مناجات سحرگاهی و قرائت دعای پرفیض کمیل بامداد جمعه از ساعت ۱ برگزار خواهد شد و در ادامه، آیین قرائت دعای ندبه از ساعت ۵ صبح با حضور زائران و مجاوران انجام می‌شود. سخنرانی این مراسم‌ها بر عهده حجت‌الاسلام سید حسین مؤمنی بوده و حاج سید مهدی میرداماد به مرثیه‌سرایی خواهد پرداخت.

همچنین در ادامه این برنامه‌ها، آیین تعویض پرچم گنبد حرم مطهر حضرت موسی مبرقع(ع)، فرزند بلافصل امام جواد(ع)، به مناسبت سالروز شهادت آن امام همام، عصر جمعه از ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

در این مراسم، آیت‌الله فاضل لنکرانی به‌عنوان سخنران ویژه حضور خواهد داشت و حاج عباس حیدرزاده مداحی این آیین را بر عهده دارد. اجرای برنامه نیز توسط علی امیدواریان انجام می‌شود.

در شب شهادت امام جواد(ع) نیز ویژه برنامه‌ی دیگر از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در صحن بزرگ حرم مطهر تدارک دیده شده است؛ در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین مومنی سخنرانی می‌کند و حاج مهدی میرداماد به ذکر مصیبت می‌پردازد.

همزمان با شام شهادت نیز مراسم دیگری با سخنرانی حجت الاسلام الیاسی و مداحی برادر حبیب‌زاده و اسلام میرزایی در این مکان مقدس برگزار خواهد شد.

گفتنی است صدای مرکز قم در روز شهادت امام جواد(ع) و از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در صحن اصلی امامزاده موسی مبرقع(ع) مستقر بوده و به اجرای برنامه زنده می‌پردازد؛ تمام برنامه‌های ذکر شده نیز از سیمای مرکز قم (شبکه قم) پخش می‌شود.

این ویژه‌برنامه‌ها در حرم مطهر امامزادگان موسی مبرقع و چهل اختران(ع) واقع در قم، خیابان آذر، کوی ۵۹ برگزار خواهد شد.

