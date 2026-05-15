گفتگوی مشاور و دستیار مقام معظم رهبری با مادر ۸ شهید جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، در تماسی با مادر ۸ شهید «رستمی و کیالها» که در جنگ تحمیلی سوم به مقام رفیع شهادت رسیدند و اخیرا دچار سانحه تصادف شده و در بیمارستان بستری است، به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.



محمد مخبر در این مکالمه ضمن پیگیری وضعیت سلامت و بهبودی این بانوی صبور و ایثارگر، وی را مایه دلگرمی خانواده شهدا دانست و گفت: صبر و متانت شما دشمن شکن و آرامش بخش برای ملت شهید پرور ایران است.

وی افزود: مادرانی، چون شما، سرمایه‌های معنوی کشور و مایه افتخار همه ما هستند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین ضمن احوالپرسی از این مادر شهید، در جریان مداوا و روند درمان وی قرار گرفت.

خانم طاهره سربازمیزوجی نیز در این مکالمه ضمن قدردانی از مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، سلامت و طول عمر رهبر معظم انقلاب را از درگاه احدیت خواستار شد و از دکتر مخبر خواست سلام و تحیات وی را به حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای تقدیم کند.



