ترجمه کتاب «خون دلی که لعل شد» به ۲۵ زبان دنیا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد اخگری، معاون بینالملل انتشارات انقلاب اسلامی گفت: : کتاب «خون دلی که لعل شد» یکی از منابع مهم برای شناخت انقلاب اسلامی و سبک زندگی رهبران آن است.
وی گفت:کتاب «خون دلی که لعل شد» به خاطرات حضرت آقا از دوران کودکی، زندان و مسیر پیروزی انقلاب اسلامی میپردازد.
اخگری تاکید کرد: پس از شهادت رهبر شهید، این اثر در کشورهای مختلف بسیار مورد استقبال قرار گرفته و بارها تجدید چاپ شده است.
اخگری با بیان اینکه چاپهای این کتاب در چین، روسیه، نیجریه و تانزانیا انجام شده تصریح کرد: اکنون این اثر در کتابفروشیهای بینالمللی مانند آمازون موجود است.
معاون بین الملل انتشارات انقلاب اسلامی بااشاره به علاقه مخاطبان عربزبان به این کتاب گفت: نکته جالب، نظر یک استاد دانشگاه در چین بود که پس از مطالعه این اثر گفت: «این کتاب بهترین منبع برای شناخت انقلاب اسلامی ایران است، زیرا مسیر پیروزی انقلاب را روشن میکند.»
وی خاطرنشان کرد: این کتاب در زبانهای مختلف نامهای متفاوتی دارد: در انگلیسی «سِل ۱۴»، در فرانسه «آنگاه که پیروزی فرا رسید»، در کردی «بار دیگر یوسف»، و به زودی ترجمههای حوسی، سواحیلی و آلمانی نیز عرضه خواهد شد.
اخگری افزود: ما تاکنون حدود ۴۴ عنوان کتاب از حضرت آقا را به زبان عربی منتشر کردهایم که در لبنان و عراق با استقبال گسترده روبهرو شدهاند.
وی یادآور شد: علاوه بر آن، برخی آثار مخصوص مخاطب بینالملل تولید شدهاند، مانند کتاب «پیادهروی در خیابانهای سارایوو» که بیانات رهبر معظم انقلاب درباره جنگ بوسنی را پوشش میدهد. ایران در آن زمان از مردم بوسنی حمایت کرد و پنج شهید در این کشور تقدیم کرده است. این آثار به زودی به زبانهای مختلف ترجمه و منتشر خواهند شد.
معاون بین الملل انتشارات انقلاب اسلامی بااشاره به حضور انتشارات در نمایشگاه مجازی کتاب تهران افزود: آثار در درگاههای آنلاین انتشارات انقلاب اسلامی و نمایشگاه مجازی عرضه میشوند و در نشستهای سرای اهل قلم نیز درباره ترجمه آثار حضرت آقا به زبانهای خارجی گفتوگو خواهیم کرد.
اخگری تاکید کرد: نشست انتشارات با رونمایی از چند کتاب دوشنبه در بستر مجازی نمایشگاه برگزار میشود.
معاون بین الملل انتشارات انقلاب اسلامی گفت: هدف ما این است که آثار حضرت آقا نه تنها برای مخاطبان عربی و فارسی، بلکه برای تمامی مخاطبان بینالملل در دسترس باشد تا شناخت صحیح و عمیقی از انقلاب اسلامی و مسیر رهبران آن به جهان ارائه شود.
اخگری درباره ترجمه کتاب روایت آقا به زبان عربی گفت:مهمترین نکته این است که کتاب «روایت آقا» خاطرات رهبر شهید از پدر بزرگوارشان را روایت میکند که به قلم خود ایشان نوشته شده است.
وی گفت:این کتاب برای مخاطبان بینالملل جذاب است، زیرا سبک زندگی و تربیت فرزندان در یک خانواده اسلامی را نشان میدهد و تصویری روشن از رشد یک رهبر مقاومت ارائه میکند.
