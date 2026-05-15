دحوالارض شیعه به برکت هجرت امام رضا(ع) از مدینه به ایران اتفاق افتاد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام روح‌الله راسل در مراسم شرح آیات از قرآن کریم قبل از نماز ظهر و عصر چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به روز دحو الارض (۲۵ ذیقعده)، اظهار داشت: امروز یکی از اعمال مهم در مفاتیح الجنان، زیارت امام رضا(ع) است. طبق نقلی، در چنین روزی بود که مأمون ملعون امام رضا(ع) را وادار به هجرت از مدینه به مرو کرد. در چنین روزی بود که حضرت به اهل‌وعیال خود فرمودند «بر من گریه کنید».

راسل در ادامه به مفهوم «دحو الارض» اشاره کرد و خاطرنشان کرد: دحو الارض به معنای گسترش زمین از زیر آب و نمایان شدن اولین نقطه (کعبه) است. اما امروز یک «دحو الارض» دیگر نیز اتفاق افتاد؛ امام رضا(ع) با هجرت خود از مدینه به خراسان، جغرافیای تشیع را گسترش دادند. شیعه عمدتاً در مدینه و عراق بود، اما با این هجرت بزرگ، فرزندان موسی بن جعفر(ع) وارد ایران شدند.

سخنران حرم مطهر تصریح کرد: امروز می‌بینیم که فضای ایران اسلامی مملو از امامزادگان جلیل القدری مانند حضرت فاطمه معصومه(س) و حضرت شاهچراغ(ع) است که به عشق دیدار امام رضا(ع) به ایران آمدند و بسیاری از آنها نیز توسط دستگاه ظالمان به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به آیه شریفه «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»، افزود: یکی از اولی‌الامر، وجود مقدس امام رضا(ع) است. در حدیث سلسله الذهب که در نیشابور ایراد فرمودند، حضرت از قول خداوند نقل کردند که «کلمه لا اله الا الله حصنی»؛ اما شرط ورود به این قلعه امن، ولایت اهل‌بیت(ع) است و ما شیعیان دوازده‌امامی این شرط را رعایت کرده‌ایم.

راسل با اشاره به آیه ۵۴ سوره مبارکه نساء، خاطرنشان کرد: دشمنان اهل‌بیت(ع) به سبب حسادت، نتوانستند فضائل امامان معصوم را تحمل کنند و لذا آنان را یکی پس از دیگری به شهادت رساندند. حضرت رضا(ع) نیز در این مسیر به شهادت رسیدند.

