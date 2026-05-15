آل صادق: ایران برای امنیت و توسعه منطقه در کنار عراق خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ «محمد کاظم آل صادق» سفیر ایران در عراق با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، ابراز امیدواری کرد که ثبات سیاسی، فصل جدیدی از رفاه و پیشرفت را در روابط راهبردی بین دو کشور بگشاید.

وی تاکید کرد که ایران برای امنیت و توسعه منطقه در کنار برادران عراقی خود خواهد ماند.

مجلس نمایندگان عراق روز پنجشنبه پس از رای‌گیری در مورد برنامه وزارتی و ۱۴ وزیر، به دولت علی الزیدی نخست وزیر منتخب رای اعتماد داد.

نمایندگان مجلس عراق با اکثریت آراء به «علی باسم محمد خضیر» به عنوان وزیر نفت، «علی محمد نوری احمد» وزیر صنایع، «علی علی سعد وهیب» وزیر برق، «علی عبدالحسین» وزیر بهداشت، «علی سروه عبدالواحد» وزیر محیط زیست، «علی عبدالرحیم جاسم» وزیر کشاورزی و «علی فؤاد حسین» وزیر امور خارجه رای موافق دادند.

مجلس عراق همچنین به «علی مصطفی جبارسند» به عنوان وزیر ارتباطات، «علی فالح الساری» وزیر دارایی، «علی وهب سلمان محمد» وزیر حمل‌ و نقل، «علی عبدالکریم عبطان» وزیر آموزش، «علی خالد شوانی» وزیر دادگستری، «علی مثنی علی مهدی» وزیر منابع آب، «علی مصطفی نزار جمعه» وزیر بازرگانی نیز رأی اعتماد داد.

مجلس عراق نامزدهای پنج وزارتخانه را رد کرد و رای‌گیری در مورد وزارتخانه‌های دفاع، کار، مهاجرت، جوانان و ورزش و همچنین معاونان نخست‌وزیر را به تعویق انداخت.

