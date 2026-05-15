آماده باش ارتش اسرائیل پس از ادعای ترور فرمانده نظامی حماس

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ ارتش رژیم صهیونیستی پس از ادعای ترور «عزالدین الحداد» فرمانده نظامی گردان‌های القسام در غزه، به حالت آماده باش کامل درآمد.

ارتش رژیم صهیونیستی به همه واحدهای زمینی، دریایی و هوایی اعلام کرده است که برای هر واکنشی از سوی مقاومت فلسطین آماده باشند.

ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه امشب (جمعه) یک ساختمان مسکونی را در غرب شهر غزه هدف قرار داد و مدعی شد که هدف این حمله «عزالدین الحداد» فرمانده نظامی گردان‌های القسام شاخه نظامی حماس بوده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که سه فروند جنگنده و چند پهپاد در عملیات ترور الحداد مشارکت داشته و در این عملیات از ۱۳ بمب استفاده شده است.

روزنامه صهیونیستی اسرائیل الیوم نوشت: ارتش موافقت ترور الحداد را یک هفته پیش دریافت کرده بود و به دنبال بهترین فرصت برای ترور او بود.

در این حمله یک ساختمان مسکونی و یک خودرو هدف قرار گرفت و ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این خودرو را به منظور جلوگیری از نجات و یا فرار اعضای حماس از محل حمله هدف قرار داده است.

بر اساس اعلام منابع بیمارستانی نوار غزه، در این حمله تاکنون هفت نفر شهید و ۵۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

