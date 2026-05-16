به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در راستای تقویت توانمندی‌های فرهنگی و رسانه‌ای، نشست تخصصی سلسله نشست‌های ستاد و صفوف جامعةالمصطفی با حضور همکاران فرهنگی، تربیتی و فعالان حوزه رسانه در مجتمع جامع امام خمینی(قدس سره) برگزار شد.

این نشست که با هدف تبیین رویکردهای نوین در مواجهه با وقایع بزرگ تاریخی و تحولات جهانی برگزار گردید، با ارائه حجت الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی در سالن شهید عارف حسینی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اهمیت دقت در تحلیل وقایع، خاطرنشان کرد که نباید به یک جنبه از حوادث بسنده کرد.

وی اظهار داشت: «یکی از چالش‌های اصلی، تمرکز بر یک بخش از یک حادثه و غفلت از سایر ابعاد آن است. ما به عنوان شکارچیان فرهنگی، وظیفه داریم نگاهی جامع و کامل ارائه دهیم تا بتوانیم نسل جدید و طلاب را به مسیر درست فرهنگی هدایت کنیم.»

رئیس مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث تأکید کرد: رویکردهای مختلف تحلیلی می‌توانند مکمل یکدیگر باشند و تنها با اتخاذ یک نگاه همه‌جانبه است که می‌توان حقیقت یک حادثه را به‌طور کامل بازشناسی کرد.

سخنران نشست به بررسی پیامدهای راهبردی تحولات اخیر در منطقه و جهان پرداخت و با اشاره به تغییر موازنه قدرت، بر تأثیرات مثبت و برکات ناشی از ایستادگی و مواجهه با چالش‌ها تأکید کرد

وی تغییر در ساختار قدرت جهانی، تضعیف جایگاه استراتژیک رقیبان،امنیت انرژی و کنترل مسیرهای استراتژیک و پیامدهای اقتصادی و مقابله به مثل را از جمله پیامدهای مهم این دوران برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی با اشاره به رفتارهای تملق‌آمیز برخی رهبران جهان در برابر قدرت‌های نوظهور، بر ذلت و از دست رفتن اقتدار آمریکا و اسرائیل در عرصه‌های بین‌المللی تأکید کرد.

وی به نقش راهبردی ایران در کنترل منابع انرژی جهان و مدیریت امنیت در تنگه هرمز اشاره کرد و آن را عاملی برای تغییر در سیاست‌های خارجی رقبای منطقه‌ای دانست.

رئیس مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث از تلاش‌های صورت گرفته در جهت رفع تحریم‌ها و مقابله به مثل در عرصه‌های اقتصادی یاد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین رضایی اصفهانی در بخش پایانی سخنان خود، به ابعاد معنوی و مذهبی این تحولات پرداخت و اظهار داشت که این جریان‌ها در نهایت منجر به روشن شدن حقانیت مکتب اسلامی و تقویت جایگاه نهضت انقلاب اسلامی در جهان خواهد شد.

سخنران مراسم همچنین بر اهمیت شکل‌گیری «مکتب قرآنی» بر پایه آموزه‌های پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و با حفظ وحدت اسلامی تأکید کرد و این مسیر را زیربنای اصلی پیشرفت‌های آینده دانست.

