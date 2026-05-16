محافل عزاداری شهادت امام جواد(ع) در حرم بانوی کرامت

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۸
مراسم شب شهادت امام جواد علیه‌السلام در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها با سخنرانی آیت‌الله میرباقری و مداحی سید محمود علوی و مراسم شام شهادت با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی و مداحی حنیف طاهری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محافل ویژه عزاداری به مناسبت شهادت امام جواد علیه‌السلام با حضور سخنرانان و مداحان مطرح کشور در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه بعد از نماز عشا مصادف با شب شهادت جوادالائمه(ع) محفل عزاداری با سخنرانی آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری و مداحی سید محمود علوی در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

دسته عزاداری خادمان حرم بانوی کرامت نیز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ساعت ۹ صبح از مسجد امام حسن عسکری علیه‌السلام به سمت حرم بانوی کرامت برگزار خواهد شد و در ادامه محافل معارفی با سخنرانی حجت‌الاسلام علیرضا حیدرزاده، شرح آیات قران توسط حجت‌الاسلام میثم حمیدی نیک، مداحی علیرضا هوشنگی و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

همچنین محافل سوگواری یکشنبه بعد از نماز عصر با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا صادقی واعظ و مداحی سید محسن بنی فاطمه و قبل از نماز مغرب با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسن پورموسوی و مداحی عباس محمدی‌پور برگزار می‌شود.

محفل ویژه شام شهادت نیز یکشنبه بعد از نماز عشا با سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید حسین مؤمنی و مداحی حنیف طاهری در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

