اعتقادات شیعی در کتابهای ادیان آسمانی؛ قسمت سوم: زیارت قبور انبیا و اولیای الهی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در بخش‌های قبلی این نوشته، موضوع «توسل» و «شفاعت» به‌عنوان برخی از اعتقادات مشترک میان ادیان توحیدی و اندیشه‌های اسلامی شیعی مورد بررسی قرار گرفت. تقریبا همه فرقه‌های اسلامی، زیارت قبور به‌ویژه زیارت رسول خدا(ص) را پذیرفته‌اند و در اندیشه‌های شیعی نیز زیارت قبور پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع)، همچنین زیارت قبور بزرگان و شخصیت‌های مذهبی نیز، از موضوعاتی است که مورد توجه قرار دارد و علاوه بر سنت نبوی، روایات مختلفی بر آنان تاکید دارد که در این میان، زیارت برخی از ائمه(ع) مانند امام حسین(ع) و امام رضا(ع) دارای جایگاه خاصی در اندیشه‌های شیعی است. در اندیشه‌های پیروان ادیان توحیدی مانند یهودیت و مسیحیت نیز می‌توان نمونه‌هایی از این موارد را یافت.

قبل از بیان نمونه‌هایی از ادیان توحیدی باید به این نکته اشاره کرد که در اندیشه‌های اسلامی و براساس آیات صریح قرآنی، حضرت مسیح(ع)، وفات نکرده و یا به شهادت نرسیده‌اند، بلکه به عروج رفته‌اند و در زمان مناسب، رجعت خواهند کرد، اما در دیدگاه مسیحی، ایشان به شهادت رسیده‌اند، بنابراین اگر در این نوشته از زیارت مزار ایشان سخن به میان می‌آید، منظور مزاری است که در دیدگاه پیروان دین مسیحیت به عنوان مدفن حضرت مسیح(ع) شناخته می‌شود.

«زیارت تربت مسیح» در اورشلیم در طول قرون متمادی، یک موضوع مذهبی تاکید شده توسط کشیشان مسیحی بود به گونه‌ای که برخی از مورخان، یکی از دلایل شدت گرفتن جنگ‌های صلیبی را تاکید بر زیارت این مزار منسوب به جناب عیسی(ع) دانسته‌اند.

همچنین در تاریخ مسیحیت آمده است که کنستانتین، به‌عنوان نخستین امپراتور رومی که به مسیحیت اعتقاد یافت، به زیارت اورشلیم رفت و بر روی بیت اللحم زادگاه حضرت مسیح(ع) کلیسایی ساخت و کلیسای قمامه (قیامت) را در این شهر بناکرد. مادر وی، هلن یا هیلانه، نیز با کمک کشیشان، چوبه داری که گفته می‌شود حضرت مسیح(ع) با آن مصلوب شده و در زیر خاک مدفون شده بود، از ویرانه معابد خارج کرد و آن را در میان تابوتی باشکوه قرار داد و در کلیسای قمامه (قیامت) قرار داد تا امکان زیارت مسیحیان از این صلیب نیز فراهم شود.

در دیدگاه یهودیت نیز، اگرچه مزار حضرت موسی(ع) نامشخص است و تنها در سِفر (کتاب) تثنبه آمده است که جناب موسی(ع) مقابل بیت فعور در دره‌ای واقع در منطقه‌ای در اورشلیم دفن شده‌اند، اما با توجه به اینکه براساس اسناد یهودیت، مزار دیگر پیامبران الهی مانند: جناب اسحاق(ع)، جناب یعقوب(ع) و حضرت ساره در بیت‌المقدس همچنین مزار حضرت ابراهیم(ع) در حبرون و مزار جناب یوسف(ع) در نابلس وجود دارد، گزارش‌های مختلفی از زیارت و حتی سجده به این قبور توسط علمای شاخص یهودی و عموم مردم در طول تاریخ گزارش شده است اگرچه امروزه زیارت این قبور، متروک شده و تمرکز پیروان ادیان یهودیت، بر زیارت «دیوار ندبه» قرار گرفته است. برخی از منابع یهودی نیز، این دیوار را مکان دفن گروهی از انبیاء الهی دانسته‌اند.

سید علی‌اصغر حسینی/ ابنا

