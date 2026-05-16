به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، روز شنبه خواستار ادامه جست‌وجو برای کشف گورهای جمعی و روشن شدن سرنوشت افراد مفقودشدگان شد و تأکید کرد که این جنایت‌ها مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

وی در بیانیه‌ای به مناسبت روز ملی گورهای جمعی گفت: ما در برابر جنایتی ایستاده‌ایم که مشمول مرور زمان نمی‌شود و دردی که سال‌ها نیز آن را خاموش نمی‌کند؛ چرا که آسیاب ظلم، دیکتاتوری و تروریسم تاریک‌اندیش هزاران انسان بی‌گناه از جمله کودکان، زنان و سالمندان را درهم کوبیده است.

حکیم افزود: از ادامه جست‌وجو برای گورهای جمعی حمایت می‌کنیم، زیرا هنوز شمار زیادی از افراد مفقود، سرنوشت و محل دفن نامعلومی دارند؛ از جمله برخی از اعضای خانواده امام حکیم. همچنین ضروری است نسل‌های آینده از طریق نظام آموزشی و حافظه ملی رسمی با این جنایت‌ها آشنا شوند.



.........

پایان پیام/ ۲۱۸

