عمار حکیم خواستار ادامه جست‌وجوی گورهای جمعی شد

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
رئیس جریان حکمت ملی عراق با تأکید بر اینکه جنایت‌های مربوط به گورهای جمعی مشمول مرور زمان نمی‌شود، خواستار ادامه جست‌وجو برای کشف این گورها و روشن شدن سرنوشت مفقودشدگان شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، روز شنبه خواستار ادامه جست‌وجو برای کشف گورهای جمعی و روشن شدن سرنوشت افراد مفقودشدگان شد و تأکید کرد که این جنایت‌ها مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

وی در بیانیه‌ای به مناسبت روز ملی گورهای جمعی گفت: ما در برابر جنایتی ایستاده‌ایم که مشمول مرور زمان نمی‌شود و دردی که سال‌ها نیز آن را خاموش نمی‌کند؛ چرا که آسیاب ظلم، دیکتاتوری و تروریسم تاریک‌اندیش هزاران انسان بی‌گناه از جمله کودکان، زنان و سالمندان را درهم کوبیده است.

حکیم افزود: از ادامه جست‌وجو برای گورهای جمعی حمایت می‌کنیم، زیرا هنوز شمار زیادی از افراد مفقود، سرنوشت و محل دفن نامعلومی دارند؛ از جمله برخی از اعضای خانواده امام حکیم. همچنین ضروری است نسل‌های آینده از طریق نظام آموزشی و حافظه ملی رسمی با این جنایت‌ها آشنا شوند.


