پزشکیان: نمایشگاه کتاب نشانه زنده بودن اندیشه و پویایی فرهنگ است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر مسعود پزشکیان در پیامی به مناسب آغار به کار نمایشگاه مجازی کتاب، کتاب را «حافظه زنده تاریخ و تمدن بشری» توصیف کرد و آن را میراثی دانست که ملت‌ها به واسطه آن می‌اندیشند، گفت‌وگو می‌کنند و مسیر آینده خود را روشن می‌سازند.

رئیس جمهور برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب را جلوه‌ای از ارج نهادن جامعه به دانایی و تبادل اندیشه‌ها عنوان کرد و با اشاره به شرایط پرالتهاب جهان امروز، تأکید کرد که در دورانی که خشونت، افراط‌گرایی و سلطه‌طلبی امنیت ملت‌ها را تهدید می‌کند، بیش از هر زمان دیگری نیاز به ترویج کتاب و کتاب‌خوانی احساس می‌شود؛ چراکه، صلح پایدار نه از مسیر قدرت و جنگ، بلکه از طریق دانایی، اخلاق و تفاهم انسانی شکل می‌گیرد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‏الله الرحمن الرحیم

کتاب، حافظه زنده تاریخ و تمدن بشری و تبلور ماندگار خرد، تجربه و آگاهی انسان است؛ میراثی که ملت‌ها با آن می‌اندیشند، گفت‌وگو می‌کنند، می‌آموزند و مسیر آینده خود را روشن می‌سازند. از این منظر، برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب، نشانه‌ای روشن از زنده ‌بودن اندیشه، پویایی فرهنگ و ارج ‌نهادن یک جامعه به دانایی و تبادل اندیشه‏ها است.

تاریخ پرفرازونشیب بشر نشان داده است، جوامعی توانسته‌اند از بحران‌ها، جنگ‌ها، تندروی‌ها و تاریکی‌های جهل عبور کنند که کتاب، دانش و خردورزی را محور حیات اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده‌اند. کتاب، فقط مجموعه‌ای از واژه‌ها و صفحات نیست؛ بلکه روایت رنج‌ها و امیدها، بازتاب تجربه‌های انسانی و پلی برای فهم متقابل میان ملت‌ها و نسل‌هاست.

دانایی و توانایی، ریشه در خواندن، آموختن و اندیشیدن دارد و کتاب، همچنان اصیل‌ترین و ماندگارترین ابزار تعالی انسان باقی مانده است. در جهانی که خشونت، افراط‌گرایی و سلطه‌طلبی، امنیت و آرامش ملت‌ها را تهدید می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به کتاب و کتاب‏خوانی نیاز داریم تا حس همدلی و همزیستی با دیگران را در جهان ناپایدار امروز حفظ و تقویت کنیم.

باور داریم صلح پایدار، نه از طریق قدرت‌ و ابزارهای ویرانگر و ریختن خون بی‏گناهان، بلکه از طریق دانایی، عدالت، اخلاق و شناخت متقابل ملت‌ها شکل می‌گیرد و کتاب، مهم‌ترین زبان این تفاهم انسانی است.

این‏جانب ضمن بزرگداشت جایگاه نویسندگان، پژوهشگران، مترجمان، ناشران و همه اصحاب فرهنگ و دانایی، از برگزارکنندگان این رویداد ارزشمند فرهنگی صمیمانه قدردانی می‌کنم و امیدوارم کتاب به بخشی از زندگی همه ما تبدیل شود و از بوستان آن بهره‏های بیشتری ببریم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

