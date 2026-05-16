آیا خدا بر امور محال هم قدرت دارد؟

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: این پرسش ها تازگی ندارند و از دوران های پیشین میان مردم مطرح بوده و از پیشوایان بزرگ دینی ما در این زمینه سؤالاتی شده و پاسخ هایی فرموده اند.

جواب اجمالی همه این پرسش ها یک جمله است و آن این که: قدرت هرچه هم نامتناهی و نامحدود باشد، به چیزی تعلّق می گیرد که عقل و خرد امکان آن را تصدیق کند و باور نماید که یک چنین چیزی «شدنی» است.



امّا چیزهایی که امکان ذاتی ندارد و در نزد خرد از امور ممتنع و محال شمرده می شوند، هرگز قدرت به آنها تعلّق نمی گیرد.



توضیح این که: هنگامی که ما افکار و اندیشه های خود را با خارج می سنجیم، آنها را دو نوع می یابیم:

نوع اوّل: اندیشه هایی که عقل برای وجود و هستی آنها مانعی نمی بیند و در پوشیدن لباس هستی جز به یک قدرت، به چیز دیگری نیاز ندارند مانند جهان آفرینش با آن وسعت و گنجایش، با آن همه انواع زیاد، با آن همه کهکشان ها و سحابی ها و کواکب و اقمارش و... که همگی ذاتاً امر ممکن بوده و در پرتو قدرت نامتناهی خداوند لباس هستی پوشیده اند.



نوع دوّم: موضوعاتی که در سنجش عقل و خرد ایجاد آنها محال و ممتنع بوده و در نظر عقل امکان هستی برای آنها نیست، نه از این جهت که قدرت پدید آورنده ناقص و نارساست بلکه خود آنها ذاتاً امکان پذیرش وجود هستی را ندارند.



به عبارت روشنتر: هنگامی که عقل آنها را در ترازوی داوری می گذارد و به حساب آنها می رسد، درک می کند که برای چنین موضوعاتی (هر چند هم آفریننده، قدرت نامتناهی داشته باشد) امکان هستی نیست و به اصطلاح قصور و نارسایی در خود آنهاست نه در آفریننده.



مثلا هرگاه به یک نفر دوزنده چیره دست پیشنهاد شود که از یک مشت پاره آجر و یا هیزم، برای دختری که به خانه بخت می رود پیراهنی بدوزد و یا به یک نقّاش توانا گفته شود که بر روی نسیم لرزان سحرگاهان و یا امواج پر چین و شکن دریا، دورنمایی زیبایی از پرهای طاووس ترسیم کند، قطعاً هر دو نفر خواهند گفت: یک چنین آلات و ابزاری، برای موضوعی که در نظر گرفته اید لیاقت و شایستگی ندارند و از آجر و هیزم نمی توان پیراهنی دوخت و بر روی نسیم لرزان سحرگاهان، نمی توان نقّاشی نمود.



این که می گویند: «نمی توان دوخت و یا ترسیم کرد» نه از این نظر است که آنها در رشته خود به حدّی نرسیده اند که از این ابزار پیراهنی بدوزند و یا روی هوا و آب منظره ای ترسیم کنند بلکه محل، برای این کار شایستگی ندارد.



اینها و مانند اینها یک سلسله موضوعاتی است که بشر با فراست و هوشیاری خاصّی درک نموده که مثل «هیزم» و «آهن» ابزار خیاطی نیست و نقّاشی روی هوا و آب امکان ندارد و در محیط زندگی نمونه این مثال ها فراوان است.



مثلا عقل هر انسانی درک می کند که محال است یک چیز در یک لحظه هم موجود باشد و هم نباشد و یک لامپ در یک آن هم خاموش باشد و هم روشن و یا ظرفی هم پر باشد و هم خالی و همچنین...

امتناع و محال بودن این نوع موضوعات، از بدیهیّات عقل است و کسی - هر چند هم خیالباف باشد - نمی تواند برای این امور امکان وجود فرض کند.



هر فردی - هر چه هم سطح معلومات وی کم باشد - می داند ۴=۲×۲ است و امکان ندارد روزی نتیجه آن ۳ و یا ۵ بشود.



از این مثال ها روشن گردید اموری که طبعاً محال و ممتنع است از قلمرو قدرت خارج بوده و به کار بردن لفظ «قدرت» در این موارد، غلط و ناصحیح می باشد و همواره قدرت بر امور ممکن که قابلیّت وجود و هستی را دارند تعلّق می گیرد.



اکنون برگردیم و موارد پرسش را مورد بررسی قرار دهیم و ببینیم علّت عدم تحقّق آنها چیست؟

با یک بررسی کوتاه معلوم می گردد، علّت عدم تعلّق قدرت بر آنها این است که همه آنها جزء محالات بوده و امور محال از قلمرو و قدرت و پذیرش آن بیرون است.



مثلا، وجود مثل برای خدا محال است و دانشمندان در بحث صفات خدا، با دلایل استوار یگانگی خدا را ثابت نموده و بودن هرگونه شریک و مانند را برای او محال دانسته اند. در این صورت فرض آفریدن مثل، فرض محال است.



دیگر سؤال از این که خدا می تواند موجودی مثل خود بسازد، مثل این است که بگوییم خداوند می تواند به یک امر محال لباس هستی بپوشاند؟

به عبارت دیگر: مفاد این که خداوند موجودی مانند خود بسازد، این است که خداوند موجودی را بسازد و در عین این که «ممکن» است «واجب» نیز باشد، در عین این که «محدود» است «نامحدود و نامتناهی» نیز باشد، در عین این که وجود از خود ندارد وجود از خود داشته باشد و این همان جمع میان دو نقیض است که گفته شد در نظر عقل از محالات بوده و امکان وجود ندارد.



زیرا اگر خداوند موجودی مانند خود بسازد، از آن نظر که مخلوق خداست باید «ممکن و متناهی» باشد و از خود هستی نداشته باشد.



ولی از آن نظر که «مانند خدا و مثل خدا» است باید از هر نظر مثل او باشد، یعنی «واجب الوجود و نامتناهی» و وجود از خود داشته باشد و جمع میان این حالات و صفات مختلف، همان جمع میان دو نقیض است.



همچنین سؤال از این که خداوند مثلا می تواند جهان را در تخم مرغی جای دهد، سؤال از ایجاد یک امر محال است زیرا عقل روی یک سلسله محاسبات و مشاهدات روشن دریافته است که باید ظرف از مظروف (چیزی که داخل ظرف است) بزرگتر باشد و محال است یک شیء بزرگ با وصف بزرگی، در ظرفی کوچکتر از خود جای گیرد.



بنابر این تمنّای این که جهانی در میان تخم مرغی جای گیرد، تمنّای یک امر محال از خداست و از بیانات گذشته روشن گردید که امور محال از قلمرو قدرت مطلقاً خارج می باشد و همواره قدرت بر امر ممکن تعلّق می گیرد. (۱)



درباره سؤال سوّم که آیا خداوند می تواند موجودی را بسازد که نتواند آن را نابود کند، عین همین بیان حکمفرماست و تمنّای آن از خدا، تمنّای یک امر محال می باشد.



زیرا از آن جا که یک چنین موجودی مخلوق و آفریده خداست، باید ممکن باشد و هر امر ممکن ذاتاً فناپذیر است. هرگاه فرض کنیم که این موجود فناپذیر نیست، در این صورت باید فرض کنیم که او واجب الوجود است و نتیجه آن این است که یک شیء در یک آن هم «ممکن» و هم «واجب» باشد و به عبارت دیگر: از آن نظر که آفریده خداست، باید ممکن باشد ولی از این نظر که فناپذیر نیست، ناچار باید واجب باشد و این همان تمنّای جمع میان دو نقیض است.



همچنین سؤال از این که خداوند موجودی را خلق کند که نتواند آن را حرکت دهد، سؤال از امکان میان دو متناقض است؛ زیرا از این نظر که مخلوق خداست باید «محدود و متناهی» و طبعاً قابل تحریک باشد و از این نظر که نمی تواند آن را حرکت دهد، باید فرض شود که «نامتناهی و نامحدود» باشد و یک چنین تمنّایی، تمنّای یک شیء متناقض و در عین حال نامفهوم و بی معناست.



خلاصه پاسخ این که: تمام این فرضیّه ها محال و ممتنع است و تمنّای ایجاد اینها تمنّای «هستی بخشیدن به امور ممتنع و محال ذاتی» می باشد و امور ممتنع از قلمرو قدرت بیرون بوده و در سنجش عقل و خرد، قابلیّت ایجاد و شایستگی هستی را ندارد و اگر در محلّ قابلیّت و شایستگی باشد، هرگز در قدرت خداوند هیچ گونه نارسایی نیست و به اصطلاح:

هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست *** ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست(۲)

