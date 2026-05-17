پادشاه پشت یامال علیه اسرائیل

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اسطوره باشگاه منچستر یونایتد هم از ستاره بارسلونا مقابل حملات اسرائیلی‌ها حمایت کرد.

اریک کانتونا، اسطوره باشگاه منچستر یونایتد هم امروز(یکشنبه) به صف حامیان لامین یامال، ستاره بارسلونا در ماجرای حمایت از فلسطین پیوست.

برافراشتن پرچم فلسطین توسط لامین یامال در جشن قهرمانی بارسلونا از او یک چهره قهرمان و نماد مقاومت ساخته است.

پیش از این سانچز، نخست وزیر اسپانیا، وزیر حمل و نقل اسپانیا و رئیس مجلس ترکیه از اقدام یامال حمایت کردند و در مقابل حملات وزرای کابینه نتانیاهو به این ستاره مسلمان ایستادند.

کانتونا ملقب به پادشاه فوتبال در حمایت از ستاره جوان بارسلونا، گفت: «من عاشق او هستم. من او را به عنوان یک بازیکن تحسین می‌کنم و تعهد او الگویی برای همه است. آنچه در فلسطین اتفاق می‌افتد و آنچه سیاستمداران اسرائیلی می‌گویند دیوانه‌وار است. من عاشق کاری که او انجام داد و حتی بیشتر از آن، آنچه پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، پس از آن گفت، بودم.»

