تداوم عملیات امنیتی الحشد الشعبی در صحرای بصره

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی ستاد عملیات الحشد الشعبی در بصره در جنوب عراق برای دومین روز متوالی به عملیات امنیتی گسترده در صحرای بصره با هماهنگی با نیروهای امنیتی دیگر و همزمان با زیارت امام جواد (ع) ادامه می‌دهد.

براساس بیانیه الحشد الشعبی، عملیات نظامی ساعت ۶ صبح امروز برای اعمال کنترل و تقویت ثبات و تامین امنیت مساحتی بالغ بر ۲۴۰ کیلومتر آغاز شد.

فرماندهی عملیات الحشد الشعبی در بصره تاکید کرد که نیروهای امنیتی با عزم و اصرار بسیار به عملیات خود در چارچوب طرح‌های امنیتی پیش دستانه با هدف تامین امنیت مناطق صحرایی و تقویت حضور میدانی و پیگرد تهدیدهای احتمالی در راستای تحکیم امنیت و ثبات و اعمال سلطه قانون به ویژه با توجه به حضور زائران طی زیارت امام جواد (ع) ادامه می‌دهند.

روز گذشته سازمان الحشد الشعبی عراق یک عملیات امنیتی گسترده از شمال تا جنوب عراق را برای تعقیب بقایای تروریسم آغاز کرد.

