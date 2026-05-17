وزارت دفاع ترکیه ادعاها درباره اعلام «آمادگی سراسری» را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع ترکیه در واکنش به انتشار شایعات در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اعلام وضعیت «آمادگی سراسری» یا فراخوان اضطراری نیروهای ذخیره، صراحتاً این ادعاها را «بی‌اساس» دانست و اعلام کرد هیچ‌گونه وضعیت استثنایی یا اضطراری در ارتش ترکیه برقرار نیست.

وزارت دفاع ترکیه امروز (یکشنبه) با صدور بیانیه‌ای ادعاهای مطرح شده در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی درباره اعلام «آمادگی سراسری» یا فراخوان اضطراری نیروهای ذخیره در این کشور را تکذیب کرد.

طبق گزارش روسیا الیوم، در این بیانیه آمده است پیامک‌هایی که برخی شهروندان دریافت کرده‌اند، به برگزاری مانورهای آموزشی دوره‌ای با نام «زنجیره صاعقه» مربوط می‌شوند.

در بیانیه وزارت دفاع ترکیه آمده است برخی از پست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ادعا می‌کنند که برخی از شهروندان دستورالعمل‌های فراخوان دریافت کرده‌اند. این پیام‌ها نادرست هستند و هیچ‌گونه وضعیت استثنایی یا اضطراری در ارتش ترکیه وجود ندارد.

وزارت دفاع ترکیه افزود که مانورهای «زنجیره صاعقه» به‌صورت روتین هر ساله برای به‌روزرسانی اطلاعات افراد نیروی ذخیره و ارزیابی آمادگی واحدهای نظامی برگزار می‌شود.

این وزارتخانه افزود که نسخه سال ۲۰۲۶ این مانورها در ماه‌های سپتامبر و اکتبر آینده برگزار خواهد شد و ۷,۶۸۶ نفر از نیروهای ذخیره در آن مشارکت خواهند داشت.

افرادی که هدف این مانور قرار گرفته‌اند، در تاریخ ۱۵ مه، پیامک‌هایی را روی تلفن‌هایشان که در پایگاه‌های داده نظامی ثبت شده بود، دریافت کرده بودند که حاوی دستورالعمل‌هایی برای شرکت در رزمایش‌های برنامه‌ریزی شده بود.

بیانیه وزارت دفاع بر این نکته تأکید کرد که فرآیند فراخوان از طریق کانال‌های رسمی و مستند انجام می‌شود و از شهروندان و رسانه‌ها خواسته شد پیش از دست‌به‌دست کردن هرگونه اطلاعات مرتبط با امور نظامی، منابع رسمی را بررسی کنند.

در این بیانیه همچنین نسبت به خطرات انتشار شایعات بر امنیت روانی جامعه هشدار داده شد.

لازم به ذکر است که ترکیه برنامه‌ای منظم برای نیروهای ذخیره اجرا می‌کند که هدف آن حفظ آمادگی کادر آموزش‌دیده است. مانورهای فراخوان دوره‌ای نیز تحت نظارت ستاد مشترک ارتش و با ارزیابی‌های فنی دوره‌ای انجام می‌پذیرند.

