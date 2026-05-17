به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ با آغاز پخش مجموعه تلویزیونی «مادران» از شبکه یک سیما، این سریال توانست توجه مخاطبان را جلب کند و بازخوردهای مثبتی از سوی بینندگان دریافت کند. طبق گزارشهای دریافتی، شماری از مخاطبان با تماس و ارسال پیام به سامانه ۱۶۲ صداوسیما، رضایت خود را از ساختار داستانی، فضای احساسی و نگاه متفاوت این مجموعه به زندگی مادران شهدا اعلام کردهاند.
محمد کرمالهی مدیرکل اداره هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران در تشریح سریال مادران گفت: سریال «مادران» تازهترین اثر تلویزیونی به کارگردانی مسعود دهنوی است که اثر مشترک بنیاد شهید و مرکز سیمرغ صدا و سیما هستش که از روز جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ آغاز شده و هر هفته ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش میشود. این مجموعه در قالب ۸ قسمت ۴۰ دقیقهای تولید شده و در هر قسمت، داستانی مستقل از زندگی یکی از شهدا و خانواده او روایت میشود.
وی افزود: محور اصلی این مجموعه، نقش مادران در روزهای دشوار جنگ و فداکاری آنان در راه حفظ وطن است. در هر قسمت، زندگی یک شهید از دل فرهنگها و مناطق مختلف کشور به تصویر کشیده میشود؛ روایتهایی که با وجود تفاوتهای فرهنگی، مذهبی و جغرافیایی، در یک نقطه مشترکاند آن هم عشق به میهن و مادران بزرگوار این عزیزان که با صبر و ایثار ،فرزند خود را در مسیر دفاع از وطن بدرقه کرده کرده اند.
کرمالهی اظهار داشت: یکی از ویژگیهای قابل توجه این سریال، حضور سرکار خانم رویا افشار در نقش مادر شهید در تمام قسمتهاست. او در هر قسمت با شخصیتی متفاوت ظاهر میشود و در مجموع هشت نقش کاملاً متمایز را ایفا میکند؛ تجربهای که کمتر در آثار تلویزیونی دیده شده و نیازمند توانایی و مهارت بالای بازیگری است.
رویا افشار که خود اصالتی خوزستانی دارد و سالهای جنگ تحمیلی را از نزدیک لمس کرده است، در این مجموعه تلاش کرده بخشی از تجربه زیسته و خاطرات خود از رنجها و استقامت خانوادههای شهدا را در قالب نقشهای مختلف به تصویر بکشد.
کارگردان این مجموعه نیز درباره ایده ساخت «مادران» گفته است که الهام اولیه این اثر از روایتهایی درباره مادران شهدا در کتاب «روایت فتح» شکل گرفته و تلاش شده با اقتباسی آزاد از داستانهای واقعی، نگاهی انسانی و اجتماعی به زندگی این مادران ارائه شود.
در این سریال، داستانهایی از اقوام و مناطق مختلف کشور روایت میشود؛ از جمله روایت مادر شهیدی ارمنی و خانوادهای اهل تسنن، تا نشان داده شود که جایگاه و عظمت مادران شهدا محدود به یک قشر یا منطقه خاص نیست و در سراسر ایران جلوههایی از این ایثار دیده میشود.
بر اساس این گزارش، مجموعه «مادران» با تمرکز بر مفاهیمی همچون خانواده، امید، استقامت و فداکاری، تلاش دارد تصویری نزدیک به واقعیت از نقش مادران در سختترین شرایط زندگی ارائه دهد. استقبال اولیه مخاطبان نیز نشان میدهد روایتهای انسانی و صمیمی این مجموعه توانسته با احساسات بینندگان ارتباط برقرار کند.
در این مجموعه علاوه بر رویا افشار، بازیگرانی همچون ارسطو خوش رزم، رضا بنفشهخواه، رضا مسعودی، پانتهآ کیقبادی و مهسا هاشمی نیز به ایفای نقش پرداختهاند. «مادران» قرار است در هشت قسمت، روایتهایی از صبر، دلتنگی و افتخار مادرانی را به تصویر بکشد که نام و یاد فرزندان شهیدشان همچنان در حافظه این سرزمین زنده است.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما