به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان دایکندی افغانستان گزارش دادهاند که نیروهای اطلاعاتی طالبان ناظر جعفری، مسئول بخش آموزش شهرستان سنگتخت و بندر، را بازداشت کردهاند؛ بازداشتی که به گفته این منابع در پی مخالفت او با جمعآوری کتابهای مذهبی شیعیان از مراکز آموزشی صورت گرفته است.
به گفته منابع، نیروهای طالبان روز سهشنبه ۲۲ اردیبهشت این مقام آموزشی را در محل کارش بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون هیچ اطلاع رسمی درباره محل نگهداری یا وضعیت حقوقی و جسمی او منتشر نشده است.
گفته میشود خانواده جعفری که در استان بامیان زندگی میکنند نیز تحت نظارت و محدودیت شدید قرار گرفتهاند.
ناظر جعفری که اهل شهرستان پنجاب بامیان است، پیشتر در دوره عبدالله سرحدی، استاندار پیشین طالبان در استان بامیان، ریاست اداره آموزش و پرورش این استان را برعهده داشت و اخیراً مسئولیت اداره آموزش شهرستان سنگتخت و بندر در دایکندی را پذیرفته بود.
بر اساس گزارش منابع محلی، او علاوه بر مسئولیتهای اداری، ریاست شورای مردمی برای حل منازعات میان کوچیها و ساکنان محلی را نیز برعهده داشت و از چهرههای اثرگذار در مدیریت مسائل اجتماعی منطقه به شمار میرفت.
به گفته این منابع، دلیل اصلی بازداشت جعفری مخالفت صریح او با دستور طالبان برای جمعآوری کتابهای فقه جعفری از مدارس بوده است؛ اقدامی که در میان جامعه شیعه افغانستان بهعنوان بخشی از فشارها بر هویت مذهبی شیعیان تلقی میشود.
در سالهای اخیر گزارشهای متعددی از محدودیتهای اعمالشده بر فعالیتهای مذهبی شیعیان در افغانستان منتشر شده است؛ از محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی گرفته تا فشار بر مراکز آموزشی و روحانیون شیعه.
در همین حال، برخی رهبران سیاسی و مذهبی شیعه نیز نسبت به این روند هشدار دادهاند.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، پیشتر گفته بود که طالبان با نادیده گرفتن رسمیت فقه جعفری، مانع اجرای احکام مذهبی شیعیان میشوند.
گزارشها همچنین از بازداشت و فشار بر روحانیون شیعه در نقاط مختلف افغانستان حکایت دارد.
بهتازگی نیز خبر ضربوشتم و بازداشت چند روحانی شیعه در کابل بهدلیل اجرای «عقد موقت» واکنشهای گستردهای در میان جامعه شیعیان برانگیخته است.
جامعه شیعه افغانستان که بخش قابل توجهی از جمعیت این کشور را تشکیل میدهد، عمدتاً پیرو مذهب جعفری است و در ولایتهایی چون بامیان، دایکندی، کابل، هرات و بخشهایی از بلخ حضور گسترده دارد.
بسیاری از فعالان این جامعه میگویند فشار بر نهادهای مذهبی و آموزشی شیعیان میتواند پیامدهای جدی برای آزادیهای مذهبی و همزیستی مذهبی در افغانستان داشته باشد.
