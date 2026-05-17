به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه اعلام کرد که در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان، چهار نظامی صهیونیست زخمی شده‌اند. این در حالی است که به گفته این ارتش، طی یک هفته گذشته ۱۰۵ نظامی صهیونیست در نبردهای جنوب لبنان زخمی شده‌اند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد: در جریان شب گذشته، یک نظامی اسرائیلی به‌شدت زخمی و یک افسر نیز به‌طور متوسط مجروح شد؛ این حادثه در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب لبنان رخ داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: همچنین در همین حادثه، یک افسر رزمی و یک سرباز دیگر نیز به‌طور سطحی زخمی شدند و مجروحان به بیمارستان منتقل شدند.

ارتش رژیم صهیونیستی ساعاتی بعد نیز اعلام کرد که حزب‌الله، پهپادها و خمپاره‌هایی را به سوی نیروهای صهیونیست در جنوب لبنان شلیک کرده است، بدون آنکه به تلفات یا خسارات احتمالی اشاره‌ای کند.

رژیم صهیونیستی همواره سانسور گسترده و نظارت نظامی شدیدی بر تلفات انسانی و خسارات مادی ناشی از جنگ‌های خود در منطقه اعمال می‌کند و انتشار تصاویر و ویدیوهای مرتبط با این خسارات را محدود کرده است.

پاسخ حزب‌الله

حزب‌الله نیز روز یکشنبه اعلام کرد که در واکنش به نقض‌های خونین و مداوم توافق آتش‌بس از سوی تل‌آویو، یک بولدوزر و تجمعی از خودروها و نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

این جنبش در بیانیه‌ای اعلام کرد که با گلوله‌های توپخانه، تجمع نیروهای صهیونیست را در منطقه «خله راج» در شهرک دیرسریان در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

در بیانیه دیگری نیز آمده است که نیروهای این جنبش، تجمع خودروها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک رشاف در استان نبطیه با رگبار موشکی هدف قرار دادند.

حزب‌الله در بیانیه سوم خود همچنین اعلام کرد که نیروهایش، یک بولدوزر متعلق به ارتش رژیم صهیونیستی را در شهرک البیاضه در استان جنوب با پهپاد انتحاری هدف قرار داده و به‌طور قطعی به آن اصابت کرده‌اند.

این جنبش تأکید کرد که عملیات‌هایش در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی و حملاتی انجام شده که روستاهای جنوب لبنان را هدف قرار داده و منجر به کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان صهیونیست، شده است.

حزب‌الله در واکنش به نقض‌های اسرائیل علیه آتش‌بس برقرارشده از ۱۷ آوریل گذشته، اقدام به شلیک موشک و پهپاد به سمت نیروها و تجهیزات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و شمال اسرائیل می‌کند.

پهپادهای حزب‌الله به‌ویژه پهپادهای هدایت‌شونده با فیبر نوری، اکنون به تهدیدی مرگبار برای ارتش رژیم صهیونیستی تبدیل شده‌اند؛ به‌طوری‌که از ابزار شناسایی به سلاحی هجومی و انتحاری تبدیل شده‌اند که رهگیری و مقابله با آن‌ها بسیار دشوار است و تل‌آویو در جست‌وجوی راه‌حلی برای مقابله با آن‌هاست.

پنج‌شنبه گذشته نیز سومین دور مذاکرات میان لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن برگزار شد که در پایان آن، آتش‌بس شکننده میان دو طرف برای ۴۵ روز دیگر تا اوایل ماه ژوئیه، تمدید شد.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس ۲۰۲۶ حملات گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرده که طبق آمار رسمی، تاکنون به شهادت ۲۹۸۸ شهروند لبنانی و زخمی شدن ۹۲۱۰ شهروند دیگر انجامیده و بیش از یک میلیون لبنانی را آواره کرده است.

رژیم صهیونیستی بخش‌هایی از جنوب لبنان را در اشغال خود دارد؛ برخی از این مناطق از دهه‌ها پیش و برخی دیگر از زمان جنگ‌های سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ در اشغال بوده‌اند. همچنین در جریان حملات اخیر، نظامیان صهیونیست تا حدود ۱۰ کیلومتر در داخل مرزهای جنوبی لبنان پیشروی کرده‌اند.

