انتشار فراخوان پویش دانشجویی دیدار نخست

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها فراخوان پویش «دیدار نخست» ویژه دیدار دانشجویان با رهبر شهید را منتشر کرد.
در فراخوان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها آمده است:
بعضی لحظهها در ذهن میمانند…
لحظههایی که آغاز یک مسیرند؛
مثل نخستین دیدار، نخستین نگاه، نخستین احساس.
اگر تجربه حضور در دیدار دانشجویان با رهبر شهید انقلاب را داشتهاید،
روایت نخستین حضورتان را با ما به اشتراک بگذارید؛
از حالوهوا، از حس آن لحظه، از خاطرهای که در ذهن مانده است...
قالب آثار ارسالی:
متن کوتاه، دلنوشته، فایل صوتی یا ویدئوی کوتاه
علاقهمندان میتوانند برای ارسال آثار خود به تارنمای DidarAval.nahad.ir مراجعه کنند.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما