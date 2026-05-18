به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران اسلامی، در دیداری با سید محسن نقوی، وزیر داخله پاکستان، ضمن قدردانی از نقش پاکستان در برقراری صلح، بر اهمیت «شناخته شدن دوست و دشمن واقعی» در بزنگاه بحران تأکید کرد.

او با نام بردن مشخص از افغانستان، عراق و پاکستان، تصریح کرد که این سه همسایه با جلوگیری از سوءاستفاده از خاک خود علیه تهران، نقش مهمی در خنثی‌سازی طراحی‌های امنیتی دشمنان ایفا کرده‌اند.

پزشکیان در این دیدار که با حضور وزرای داخله و امور خارجه ایران برگزار شد، از همکاری و مسئولیت‌پذیری همسایگان ایران در جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قلمرو آنان علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان «اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر» یاد کرد و صمیمانه از دولت‌های افغانستان، پاکستان و عراق تشکر نمود.

وی افزود: «دشمنان تلاش داشتند با پشتیبانی مالی، اطلاعاتی و تسلیحاتی از گروه‌های تروریستی، ناامنی را به داخل کشور منتقل کنند، اما همکاری و مسئولیت‌پذیری همسایگان ایران در جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از قلمرو آنان علیه ایران، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر بود.»

