به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد: ‌گروهک‌های تروریستی ضدانقلاب مستقر در شمال عراق به نیابت از آمریکا و رژیم صهیونی که قصد انتقال محموله بزرگ از سلاح و مهمات آکبند آمریکایی به داخل کشور را داشتند در بانه استان کردستان مورد ضربه قرار گرفته و مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف و ضبط گردید.

پیگیری‌های اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری تمامی عناصر داخلی خود فروخته گروهک‌های تروریستی در دستور کار قرار دارد.

قرار حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام به همه عناصر و عوامل خود فروخته و سردمداران آنها هشدار می‌دهد که با هر اقدام امنیتی به‌شدت برخورد و آماده پاسخ پشیمان‌کننده است.

.............................

پایان پیام/ 167