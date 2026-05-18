رونمایی از ترجمه سوئدی قرآن در استکهلم

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ مراسم رونمایی از نسخه جدیدی از ترجمه سوئدی قرآن با همکاری بنیاد «رستو» مالزی در استکهلم، پایتخت سوئد برگزار شد.
این مراسم شنبه، ۲۶ اردیبهشت به همت انتشارات سکینه (Sakina förlag) به عنوان بخشی از یک پروژه بینالمللی و با همکاری بنیاد رستو مالزی برگزار شد.
اعضای هیئت دیپلماتیک عربی و اسلامی در سوئد به همراه نمایندگان انجمنها و سازمانهای اسلامی در این رویداد شرکت کردند و نمایشگاهی از نسخ خطی و هنر اسلامی نیز در حاشیه آن برگزار شد.
قیس عطاء الله، از مسئولان انتشارات سکینه در این مراسم گفت که ایده این پروژه در سال ۲۰۰۷ به طور مختصر از طریق یک صفحه در رسانههای اجتماعی با هدف خرید نسخههای ترجمهشده قرآن و توزیع آنها در حلقه محدودی از آشنایان و دوستان آغاز شد.
وی افزود: این انتشارات سالها تلاش کرد حق چاپ ترجمه را از انتشارات سوئدی که صاحب امتیاز آن بود، به دست آورد، اما هزینه آن بسیار بالا بود.
عطاء الله توضیح داد که این پروژه سرانجام به لطف کمکهای مالی موفق به خرید حق چاپ شد و یکی از اولین سرمایهگذاران، یک بازیکن فوتبال مشهور بود که بیش از ۱۰۰ هزار کرون(واحد پول سوئد) کمک و درخواست کرد که نامش فاش نشود.
این ترجمه سوئدی قرآن در مجمع نشرالقرآن در شهر پوتراجایای مالزی، دومین مرکز تخصصی بزرگ چاپ قرآن در جهان، چاپ شد.
این مجمع بخشی از طرح جهانی مالزی برای چاپ و توزیع یک میلیون نسخه به بیش از ۵۰ زبان است.
به گفته مسئولان پروژه، ۲۰ هزار نسخه به سوئد اختصاص داده خواهد شد تا در مساجد، مؤسسات و شهروندان سوئدی در سراسر این کشور توزیع شود.
انتشارات سکینه مسئول نشر محلی، تضمین کیفیت و توزیع در سوئد است.
مسئولان اجرایی پروژه میگویند هدف اصلی این ابتکار، ترویج پیام فراگیر اسلام، تشویق به تلاوت منظم قرآن و ارائه نسخهای ترجمهشده از قرآن برای کمک به سوئدیزبانان در درک بیشتر معانی آن است.
این ترجمه خاص از قرآن به زبان سوئدی توسط محمد کنوت برنستروم انجام شده است که از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۳ به عنوان سفیر سوئد در مراکش خدمت میکرد و پس از گرویدن به اسلام و انتخاب نام محمد، این ترجمه را انجام داد.
برنستروم به عنوان صاحب یکی از مشهورترین ترجمههای قرآن به زبان سوئدی شناخته میشود که اولین بار در اواخر دهه ۱۹۹۰ با عنوان «Koranens Budskap» (پیام قرآن) منتشر شد.
ترجمه برنستروم یکی از برجستهترین ترجمههای تأییدشده از معانی قرآن به زبان سوئدی به شمار میآید و نسخه جدید به عنوان بخشی از تلاشها برای مدرنسازی چاپ و گسترش توزیع آن در میان سوئدیزبانان در داخل این کشور ارائه شده است.
