به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی فراجا با بیان اینکه زائران اربعین حسینی از اکنون نسبت به تهیه گذرنامه اقدام کنند، گفت: چنانچه گذرنامههای قبلی کمتر از ۶ ماه اعتبار داشته باشد، دریافت گذرنامه جدید الزامی است.
سردار سعید منتظرالمهدی با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی برای ترغیب عموم به دریافت گذرنامه پیش از ایام اربعین، اظهار کرد: زائرانی که قصد تشرف به زیارت اربعین حسینی در سال جاری را دارند، از همین حالا نسبت به تهیه گذرنامه اقدام کنند.
سخنگوی فراجا افزود: هموطنان میتوانند برای درخواست گذرنامه، هم به صورت حضوری در دفاتر پلیس +۱۰ و هم به صورت غیرحضوری از طریق برنامه «پلیس من» اقدام کنند.
سردار منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: کسانی که در سال گذشته گذرنامه (اعم از گذرنامه عادی یا زیارتی) دریافت کرده و بیش از ۶ ماه اعتبار داشته باشد، نیاز به تمدید ندارند و گذرنامههایشان همچنان معتبر است.
وی افزود: ادارات گذرنامه در سراسر کشور آماده خدمترسانی به مردم هستند و گذرنامههای زیارتی نیز در کمترین زمان و با کمترین هزینه در اختیار زائران قرار میگیرد.
