محاکمه نتانیاهو بازهم لغو شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل از لغو دوباره جلسه محاکمه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خبر داد.

به گزارش الجزیره، این سازمان توضیح داد که قضات درخواست نتانیاهو را پذیرفتند و جلسه محاکمه وی را لغو کردند.

قرار بود که نتانیاهو امروز محاکمه شود.

وی پیشتر در خواست داده بود که جلسه امروز به دلایل امنیتی و سیاسی، لغو شود.

بنا بر اعلام رسانه‌های عبری قرار است که نخست وزیر اسرائیل امروز یک نشست امنیتی برای بررسی آمادگی نیروی دریایی اسرائیل برای توقیف ناوگان در حال حرکت به سمت نوار غزه برگزار کند.

گفتنی است نتانیاهو در سه پرونده موسوم به ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ به فساد و رشوه و تخلف در امانتداری متهم شده است که در صورت محکومیت، ممکن است منجر به زندانی شدن او شود.

شایان ذکر است که افزون بر محاکمه داخلی، دیوان کیفری بین‌المللی نیز در تاریخ ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، حکم بازداشت نتانیاهو را به دلیل مسئولیت او در ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در نوار غزه صادر کرده است.

این چندمین بار است که جلسات دادگاه نخست وزیر اسرائیل به تعویق می‌افتد.

.........

پایان پیام/ ۲۱۸

