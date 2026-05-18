مسوول عراقی: تحرکات نظامی اسرائیل در صحرای عراق با حمایت آشکار آمریکا انجام شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مسوول سابق عراق افشا کرد که تحرکات نظامی رژیم صهیونیستی در صحرای عراق، زیر چتر حمایتی آمریکا انجام شده و آمریکا بغداد را نسبت به اتفاقات جاری در کشور، در حالتی از ابهام قرار داده است.

«معن الجبوری» مشاور سابق وزارت دفاع عراق در مصاحبه‌ای مطبوعاتی اظهار کرد: افشای آنچه در رسانه‌ها «پایگاه دوم اسرائیل» در داخل عراق خوانده شد، رویدادی تکان‌دهنده نبود، بلکه امتداد اخبار مربوط به پایگاه اول بود و با توجه به شرایط منطقه این موضوع تعجب‌آور نیست.

الجبوری گفت: عراق در سال‌های گذشته میدانی باز برای بسیاری از عملیات‌های نظامی بوده و فضای مانوری را برای قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله آمریکا و «اسرائیل» فراهم کرده است.

مشاور سابق وزارت دفاع عراق درباره وجود پایگاه‌های رژیم صهیونیستی در عراق نیز گفت: هرگونه فعالیتی از این نوع –در صورتی که صحت آن تایید شود- تحت پوشش آشکار آمریکا انجام شده است، تجهیزات و عملیات‌ها در چارچوبی آمریکایی یا با هماهنگی مقامات بالا در دولت عراق مدیریت شدند و این پیگیری جزئیات آن را برای دستگاه‌های مختلف دشوار می‌کند.

این مسوول عراقی تاکید کرد: توافق‌های مربوط به ائتلاف بین‌المللی ممکن است اجازه انجام عملیات‌ها با حضور ملیت‌های مختلف را بدهد اما اجازه نمی‌دهد تل‌آویو به صورت مستقیم و علنی پایگاه‌هایی در داخل عراق ایجاد کند.

او افزود: این پوشش آمریکا، در پنهان‌سازی ماهیت برخی تحرکات نظامی نقش موثری داشت و به گمراه‌سازی طرف عراقی و القای این باور برای آن منجر شد که اینها فعالیت‌های آمریکا در ارتباط با عملیات‌های جاری علیه سایر طرف‌های منطقه‌ای هستند.

طبق گزارش «مساء پرس»، الجبوری در ادامه گفت: چنین تحولاتی به ویژه با توجه به حساسیت‌های موازنه‌های سیاسی و نظامی در کشور، دولت عراق را در وضعیت دشواری در مقابل افکار عمومی و نهادهای امنیتی و دیپلماتیک قرار داد.

مشاور سابق وزارت دفاع عراق ادامه داد: دولت‌های قبلی عراق در راستای حفظ ثبات سیاسی خود، تمایلی به درگیری با واشنگتن نداشتند و این باعث شد آنها با هرگونه اطلاعاتی درباره تحرکات نظامی پیچیده در داخل کشور با احتیاط برخورد کنند.

او در ادامه ضمن ابراز تردید درباره اطلاع داشتن دولت عراق از جزئیات این تحرکات یا هلی‌برن‌های رژیم صهیونیستی در خاک این کشور، گفت که احتمالا کمبود تجهیزات فنی و اطلاعاتی موجب شده بغداد اطلاع کاملی از اتفاقات جاری در عراق نداشته باشد.

پیشتر رسانه‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا، پس از افشاگری روزنامه وال استریت ژورنال اعلام کردند که این رژیم در چارچوب عملیات‌های نظامی خود علیه ایران، پایگاه‌های نظامی موقتی را در صحرای عراق احداث کرده است.

در همین حال، روزنامه نیویورک تایمز یکشنبه در گزارشی به نقل از مقامات عراقی و منطقه‌ای نوشت، پس از افشای یک پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در خاک عراق از سوی یک چوپان ۲۹ ساله، قانونگذاران عراقی در یک جلسه توجیهی محرمانه در پارلمان این کشور گفته‌اند اسرائیل حداقل یک پایگاه دیگر در خاک این کشور همسایه ایران ایجاد کرده است.

