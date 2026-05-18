به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام سیدحسن پورموسوی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای حرم مطهر بانوی کرامت در سالروز شهادت امام جواد علیهالسلام، به تبیین شخصیت و جایگاه آن حضرت پرداخت و اظهار داشت: حضرت جوادالائمه(ع) در حدود هشتسالگی به امامت رسیدند. پس از ایشان، امام هادی(ع) نیز در هشتسالگی و امامزمان(عج) در پنجسالگی به امامت رسیدند. این نشان میدهد که خداوند متعال میتواند تمام فضایل یک امام معصوم را حتی در کودکی جمع کند و منصب ولایت الهی، انتخابی یا وراثتی نیست، بلکه بر مبنای لیاقت و ظرفیتی است که خدا به امام عنایت کرده است.
پورموسوی خاطرنشان کرد: امام رضا(ع) در زمان تولد حضرت جواد(ع) فرمودند هیچ مولودی در جهان تشیع به با برکتی این مولود سراغ نداریم. یکی از بحرانهای آن زمان، عدم فرزند دار شدن امام رضا(ع) تا سن چهل و هفت یا چهل و هشتسالگی بود که شیعیان را دلواپس کرده بود. اما امام رضا(ع) فرمودند صبر کنید، فرزند من محمد میآید و امامت را به دست میگیرد.
سخنران حرم مطهر به مناظرات علمی امام جواد(ع) اشاره کرد و افزود: وقتی دشمنان شنیدند امور مسلمین را یک کودک هشتساله به دست گرفته است، مجلسی تشکیل دادند تا ایشان را بیازمایند. شیخ عباس قمی در منتهیالآمال میفرماید سی هزار سؤال از حضرت جواد(ع) پرسیده شد و پاسخهای امام جواد علیهالسلام بسیاری را مجذوب اسلام کرد.
وی با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) که فرمودند حضرت جواد(ع) شبیه حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع) است، تصریح کرد: تشابه به حضرت موسی(ع) ازاینجهت است که مردم در زمان ایشان در یاس و ناامیدی بودند و خداوند حضرت جواد(ع) را به فریاد آنان رساند. تشابه به حضرت عیسی(ع) نیز ازاینجهت است که ایشان در گهواره سخن گفت و همانند حضرت عیسی(ع) بیماران را شفا میداد.
پورموسوی در ادامه به روایتی از امام جواد(ع) درباره چهار ویژگی برای موفقیت در عمل صالح اشاره کرد و گفت: حضرت فرمودند چهار خصلت انسان را در عمل صالح موفق میکند که عبارت از سلامتی، بینیازی (مال بهقدر کفاف)، علم و توفیق هستند. سلامتی نعمت مجهولی است که تا انسان آن را از دست ندهد قدرش را نمیداند. مال بهقدر کفاف نیز کمککننده به طاعت خداست.
سخنران حرم مطهر با تأکید بر جایگاه علم، افزود: حضرت جواد(ع) فرمودند «الْعِلْمُ سُلْطَانٌ». اسلام به علم آموزی تأکید فراوان دارد زیرا علم به انسان سرعت میدهد اما ایمان به او جهت میدهد. علمی که موشک بسازد و بر سر کودکان بیگناه میناب بریزد، علم نیست؛ زیرا جز وحشت و اضطراب چیزی به همراه ندارد.
وی در پایان با اشاره به لزوم کسب سواد رسانهای، خاطرنشان کرد: قرآن میفرماید اگر خبری را از فاسق شنیدید باور نکنید؛ بلکه ابتدا تحقیق کنید. شبکههای معاند سه شیفت کار میکنند تا ذهن مردم را منحرف کنند. تهمتهای ناروایی به رهبر شهید زدند، اما دیدید که ایشان مانند جد غریبش امام حسین(ع)، در کنار خانواده خود، خانه و محل کار را تعطیل نکرد.
