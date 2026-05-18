به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین سید حسین مؤمنی طی سخنانی در شام شهادت امام جواد علیهالسلام در حرم بانوی کرامت، اظهار داشت: برای سیر صعودی و تکاملی چه بهصورت فردی و چه اجتماعی حتماً باید از امتحاناتی عبور شود تا لیاقت برای امر بزرگتر ایجاد شود که در برخی آیات قرآن از این امتحان با عنوان فتنه یاد شده است.
وی افزود: اگر امت بر طریق اصلی قرار گیرد یک جامعه آرمانی تشکیل خواهد شد و همچنین یک فرد هم برای رسیدن به کمالات انسانی باید در معرض آزمایش قرار گیرد.
سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: از ابتدای خلقت هر انسانی مورد ستایش خداوند قرار گرفت قطعاً بعد از عبور از فتنهها و امتحانات الهی بوده است.
مؤمنی تأکید کرد: خاندان عصمت و طهارت محل ارتباط میان خداوند با انسانها هستند و فتنههایی که در آخرالزمان واقع میشود چیز جدیدی نیست و در تاریخ تکرار شده است.
وی یادآور شد: مهمترین فتنهای که در زمان امامت امام جواد علیه السلام صورت گرفت مسئله شک و تردید نسبت به ولایت و امامت بود که برای خواص جامعه ایجاد شد.
استاد حوزه علمیه در ادامه ایران را تنها کشوری داشت که پرچم ولایت در آن برافراشته است و مردم به خدا و امام زمان استغاثه میکنند، افزود: رهبری شهید در سن ۸۶ سالگی پس از این همه زحمت در مسیر اعتلای کلمه حق و دین به دست پستترین قوم به شهادت رسیدند.
مؤمنی با بیان اینکه همه امت با امامت و توحید امتحان میشوند، تأکید کرد: نعمت ولایت جزو نعمتهای مهم الهی است که به هر کسی عطا نمیشود و اگر داده شد، باید شکر آن به جا آورده شود. شکر ولایت، تصدیق ولایت و امامت است و ایستادگی در مسیر ولایت است.
سخنران حرم بانوی کرامت اظهار داشت: عدهای حق را در جامعه به وضوح مشاهده میکنند اما ترجیح میدهند سکوت کنند در حالی که تمام جبهه حق در برابر تمام جبهه باطل قرار گرفته است.
مؤمنی تأکید کرد: زمانی که امام رضا علیهالسلام صاحب فرزند نبودند عدهای دچار شک و تردید شدند و حضرت را عقیم دانستند اما وقتی که امام جواد علیه السلام متولد شدند عدهای از همین افراد متوجه اشتباه خود شدند؛ اما عدهای بر اشتباه خود اصرار داشتند و زمانی که امام جواد علیهالسلام در سن کودکی به امامت رسیدند مجددا عدهای از خواص جامعه دچار تردید شدند و ولایت امام جواد علیه السلام را نپذیرفتند.
وی تأکید کرد: کسانی که در میادین و خیابانها صاحب تریبون هستند و سخنرانی می کنند مبادا حرفهای آنان وحدت کلمه را دچار خدشه کند و نباید سخنان آنان در جامعه تردید و شک ایجاد کند چراکه سنگر ما هم اکنون کف خیابان و شرح وظایف ما هم معلوم است و تا زمانی که مقام معظم رهبری دستور بدهند در خیابان خواهیم ماند.
مؤمنی در پایان گفت: ما به وعده الهی ایمان داریم و اعتقاد داریم خداوند آتش دشمنان را خاموش خواهد کرد و مردم در سنگر خیابان و مسئولین نیز در سنگر دیپلماسی به وظایف خود مشغول هستند و در برابر مستکبران ایستادهاند.
