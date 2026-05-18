حماس: اسرائیل دزدی دریایی را عادی کرده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ «باسم نعیم» عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیهای گفت: کابینه بنیامین نتانیاهو توانسته است موضع بینالمللی را مهار و دزدی دریایی از قایقهای غیرنظامی در دل دریا را به امری عادی بدل کند.
باسم نعیم تأکید کرد: جامعه جهانی هیچ واکنش واقعی برای متوقف کردن این «عربدهکشی» و پایان دادن به این «دولت سرکش» نشان نداده است.
این ناوگان، پنجشنبه گذشته، با مشارکت ۵۴ کشتی از شهر مارماریس ترکیه، مشرف به دریای مدیترانه، به راه افتاد. هدف این تلاش جدید، شکستن محاصره رژیم صهیونیستی بر غزه است.
همچنین «ژان لوک ملانشون» رهبر حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» توقیف کشتیهای «ناوگان جهانی صمود» توسط ارتش رژیم صهیونیستی را دزدی دریایی تحت رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم توصیف کرد.
وی همچنین حمایت کامل خود را از فعالان حاضر در این ناوگان اعلام و ارتش رژیم صهیونیستی را غیراخلاقیترین ارتش جهان توصیف کرد.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما