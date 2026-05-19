به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین حبیبالله فرحزاد در محفل معارفی شب گذشته حرم مطهر بانوی کرامت، اظهار داشت: همه امید ما به شفاعت و عنایت پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) است که از ما دستگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه صلوات درخواست دائمی رحمت خدا است، مطرح کرد: در روایتی از پیامبر(ص) میخوانیم که بر من رسولالله(ص) واجب میشود، شفاعت کنم از گناهکارانی که هر روز و هر شب صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص) میفرستند.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان اینکه دهه نخست ماه ذیالحجه بسیار مبارک است، عنوان کرد: خداوند در قرآن کریم به این ۱۰ شب قسم خورده است و پیامبر(ص) فرمودند که هیچ عمل و عبادتی نزد خداوند محبوبتر از اعمالی که در این ده شب انجام میدهیم نیست.
فرحزاد با اشاره به اینکه تمام عالم تجلی لا اله الا الله است، خاطرنشان کرد: در این ۱۰ روز، روزی ۱۰۰ مرتبه لا اله الا الله بسیار سفارش شده است؛ در روایات میخوانیم کسی که زیاد ذکر لا اله الا الله را بگوید در لحظه جاندادن نیز با این ذکر شریف روح از بدنش خارج میشود و اگر ولایت اهلبیت(ع) را داشته باشد مستقیم به بهشت میرود.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان اینکه لا اله الا الله یعنی خدا از همه چیز بالاتر است، تصریح کرد: پیامبر خدا(ص) فرمودند ذکر لا اله الا الله تمام موانع و حجابها را کنار میگذارد تا انسان را به خدا برساند.
وی با اشاره به اینکه یکی از مناسبتهای مهم این ماه عید غدیرخم است، یادآور شد: اینکه امروز گرفتاریهای بسیاری حاصل شده است، به دلیل این است که ما غدیر را رها کردهایم.
فرحزاد با بیان اینکه همچنین در این ماه سالروز ازدواج حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع) را نیز داریم، گفت: هیچ ازدواجی بالاتر از این ازدواج نداریم؛ چراکه هر دو جزو معصومین هستند.
وی با اشاره به اینکه ازدواج یک واجب و سنت است، بیان کرد: بر گردن حکومت، والدین و همه مردم است که شرایط ازدواج جوانان را فراهم کنند.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها ادامه داد: پیامبر(ص) فرمودند که ازدواج سنت من است و اگر کسی از این سنت روی برگرداند از ما نیست.
وی با بیان اینکه پیامبر(ص) فرمودند که بهترین ازدواج، ازدواجی است که از همه آسانتر باشد، اظهار کرد: یک مشکل بزرگی که متاسفانه مردم ایران درگیر آن هستند، تجملات و چشم و هم چشمی است.
فرحزاد با اشاره به اینکه مهمترین رکن انتخاب برای ازدواج اخلاق و دیانت است، مطرح کرد: اگر دختر و پسری اخلاق خوبی داشته باشند و دین و تقوا داشته باشند در رزق و روزی خود شک نکنند.
وی با بیان اینکه دختر و پسر بیعیب پیدا نمیشود و شرایط را باید بر یکدیگر آسان کنید، عنوان کرد: کسی که خوبیهایش بر بدیهایش بچربد انسان کاملی است.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به اینکه سکه و مهریه زیاد مشکلی را حل نمیکند، خاطرنشان کرد: امیرالمؤمنین(ع) و حضرت زهرا(س) الگوی ما هستند و در زندگی و ازدواج باید از این بزرگان الگو بگیریم.
