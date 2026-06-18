به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری امروز پنج‌شنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ در مراسم عزاداری صبح روز سوم ماه محرم که در بقعه خواهر امام (س) رشت برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری عمیق‌تر از ظرفیت‌های معرفتی، اخلاقی و اجتماعی مجالس دینی، گفت: هرچه اخلاص، معرفت و شناخت انسان نسبت به حضرات معصومین(ع) بیشتر باشد، بهره‌مندی او از زیارت‌ها و مجالس معنوی نیز بیشتر خواهد بود.

وی با اشاره به توصیه‌های مرحوم آیت‌الله‌العظمی بهجت(رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) درباره زیارت، افزود: ایشان تأکید می‌کردند که زیارت، اخلاص و حضور قلب می‌خواهد. گاهی انسان با حالاتی که برایش ایجاد می‌شود، متوجه می‌شود که زیارتش مقبول واقع شده است. وقتی انسان وارد عتبات و حرم مطهر می‌شود و احساس می‌کند قلبش تغییر کرده و تحولی در درون او پدید آمده، همین خود می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش زیارت باشد.

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه مجالس دینی ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای دارند، تصریح کرد: شاید ما تنها بخشی از ظرفیت این مجالس را استفاده می‌کنیم؛ چه در بخش معرفت‌شناسی و چه در حوزه اخلاق. نفس حضور در این مجالس می‌تواند اخلاق، رفتار، گفتار، نگاه، نشست‌وبرخاست و حرکات انسان را تربیت کند. این مجالس، مجالس پند، موعظه، اثرگذاری، روحانیت و معنویت است.

معنویت عاشورایی، انسان را در میدان نگه می‌دارد

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) تأکید کرد: معنویت این مجالس از آن نوع معنویت‌هایی نیست که انسان را گوشه‌نشین بار بیاورد؛ بلکه معنویتی است که انسان را در میدان حاضر می‌کند. شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی در بحران عملیات به سنگرها می‌رفت و به رزمندگان ذکر می‌آموخت و سپس به سنگر دیگر می‌رفت. این معنویت، معنویت در میدان است. برخی معنویت‌ها مسئولیت‌گریز یا مسئولیت‌ستیز هستند، اما معنویت عاشورایی انسان را در میدان قرار می‌دهد.

وی با اشاره به نقش شعارهای معنوی در میدان‌های جهاد گفت: شعارهایی مانند «الله‌اکبر» و «لا اله الا الله» ارکان معنویت هستند و نگاه انسان را تغییر می‌دهند. این معنویت به انسان نگاه ملکوتی و محاسبات ملکوتی می‌دهد. اگر این نگاه نباشد، محاسبات ما مادی خواهد شد و در بسیاری از میدان‌ها باید عقب‌نشینی کنیم.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به جنگ بدر و دیگر نمونه‌های تاریخی اظهار داشت: در جنگ بدر، مسلمانان ۳۱۳ نفر بودند و امکانات دشمن بسیار بیشتر بود. در محاسبات مادی، باید مسلمانان شکست می‌خوردند، اما معنویت، محاسبه دیگری به انسان می‌دهد و همین محاسبه معنوی انسان را در میدان پیروز می‌کند. در فتح مکه نیز دشمنان وقتی جمعیت عظیم همراه پیامبر اکرم(ص) را دیدند، شکست خود را پذیرفتند؛ زیرا نگاه آنان مادی و ظاهری بود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه زیارت‌ها و مجالس دینی انسان را به سوی «معنویت در میدان» سوق می‌دهند، گفت: این عنایتی الهی است و وقتی شامل حال جمعی شود، قدرت آن افزایش می‌یابد و به جایی می‌رسد که شکست‌ناپذیر می‌شود. امروز ما در دورانی زندگی می‌کنیم که بخشی از مفاهیمی را که در زیارت عاشورا و مباحث معرفتی مطرح می‌شد، به‌صورت عینی مشاهده می‌کنیم و این خود لطف الهی است.

محرم امسال؛ فرصتی برای بازخوانی گفتمان عاشورا

وی با بیان اینکه محرم و اربعین امسال باید ویژه‌ترین محرم و اربعین باشد، اظهار داشت: زیارت عاشورا تحلیل نیم‌قرن تاریخ اسلام است و باید این تحلیل مرور شود. اما این فهم زمانی حاصل می‌شود که نگاه‌ها تغییر کند.

آیت‌الله رمضانی خطاب به صاحبان منبر و مبلغان دینی گفت: این نگاه باید به جامعه منتقل شود؛ نگاهی جامع که امام خمینی(ره) به ما آموخت. باید عاشورا را در مکتب امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بررسی کرد تا روشن شود چه حقایقی در این نگاه وجود دارد و این نگاه تا چه اندازه کامل است.

وی با نقل سخنی از امام خمینی(ره) افزود: امام کبیر ما می‌فرمودند: «کربلا را زنده نگه دارید؛ نام مبارک حضرت سیدالشهدا(ع) را زنده نگه دارید که با زنده بودن او، اسلام زنده نگه داشته می‌شود.» رهبر معظم انقلاب نیز فرموده‌اند که انگیزه سیدالشهدا(ع) از قیام، اقامه عدل بوده است.

اقامه عدل بدون هزینه ممکن نیست

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر اینکه اقامه عدل هزینه دارد، گفت: در طول تاریخ، انبیای الهی برای اهداف بلند خود هزینه داده‌اند و حتی به شهادت رسیده‌اند. در تاریخ بنی‌اسرائیل آمده است که در برخی روزها چندین پیامبر الهی را به شهادت می‌رساندند.

وی با بیان اینکه تغییر نگاه، زندگی انسان را تغییر می‌دهد، ادامه داد: وقتی نگاه انسان محدود باشد، زندگی و مسئولیت‌های او نیز محدود خواهد بود. امام خمینی(ره) نگاه ما را نسبت به کربلا اصلاح کرد و رهبر معظم انقلاب نیز نگاه ما را نسبت به کربلا، محرم و غدیر اصلاح کردند.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر اسلام غدیری و عاشورایی گفت: اسلامی که انسان را در میدان قرار می‌دهد، یار مظلومان و دشمن ستمگران است؛ این اسلام غدیری و عاشورایی است، نه اسلام اموی و عباسی، نه اسلام لیبرال و نه آنچه امروز گاهی با عنوان اسلام رحمانی مطرح می‌شود.

اسلام غدیری و عاشورایی؛ یار مظلومان و دشمن ستمگران

وی با اشاره به سخنی از امام موسی صدر اظهار داشت: امام موسی صدر تعبیر عمیقی دارد که اگر هیئت‌های ما از شرورترین‌ها، یعنی اسرائیل، سخنی نگویند، شمر نیز می‌تواند در همان هیئت سینه بزند و گریه کند. همان‌گونه که در تشییع جنازه امام رضا(ع)، مأمون بیش از همه اظهار عزاداری می‌کرد، در حالی که قاتل امام بود.

آیت‌الله رمضانی افزود: امام موسی صدر درباره اسرائیل تعبیر «شر مطلق» را به کار برده و گفته است اگر او را میان همراهی با اسرائیل و شیطان مخیر کنند، شیطان را انتخاب می‌کند؛ زیرا خطر اسرائیل از شیطان نیز بیشتر است. این همان نگاهی است که باید آن را شناخت و منتقل کرد.

وی با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل کودکان را می‌کشد و از کشتن آنان لذت می‌برد. شهادت کودکان، سند مظلومیت نظام اسلامی است؛ همان‌گونه که شهادت حضرت علی‌اصغر(ع) سند مظلومیت کربلاست.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش هیئت‌ها در تربیت نسل جوان تصریح کرد: هیئت‌ها در نسل جوان بسیار اثرگذارند و این شور جوانان باید در مسیر معرفت و شناخت جهت‌دهی شود. اینکه کسی در هیئت بگوید ما فقط می‌خواهیم با زیارت عاشورا حالی پیدا کنیم و کاری به کسی نداشته باشیم، انحرافی جدی است؛ زیرا متن عاشورا و سخنان اهل‌بیت(ع) خلاف این را نشان می‌دهد.

هیئت‌ها باید شور را به معرفت پیوند بزنند

وی با اشاره به خلأ وجودی رهبر معظم انقلاب در جامعه پس از سال‌ها رهبری افزود: امروز بیش از گذشته خلأ وجودی این پدر امت، رهبر و مرجع بزرگ را احساس می‌کنیم؛ هرچند آرمان‌ها و اندیشه‌های ایشان همچنان در جامعه نقش‌آفرین است. بزرگ‌ترین نقش ایشان، ایجاد یک بعثت بود؛ بعثتی که به برکت خون پاک ایشان پدید آمد.

آیت‌الله رمضانی از رهبر معظم انقلاب به‌عنوان «پدر امت اسلام» و «مصلح کبیر» یاد کرد و گفت: ایشان دغدغه هدایت جوانان اروپایی و آمریکایی را نیز داشت و آنان را به مطالعه مستقیم قرآن دعوت می‌کرد تا اسلام، عظمت اسلام و عزت‌بخشی اسلام به بشریت را بشناسند.

وی با اشاره به آیه «أشداء علی الکفار رحماء بینهم» گفت: یاری مظلومان و دشمنی با ستمگران باید در کنار هم باشد. در روایات نیز هم «حب فی الله» آمده و هم «بغض فی الله». محبوب‌ترین اعمال نزد خداوند، حب و بغض در راه خداست.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر خطر سکوت در برابر منکرات و ظلم گفت: در روایات آمده است که گروهی به عذاب الهی گرفتار شدند، در حالی که میان آنان افراد خوبی نیز بودند؛ اما آنان در برابر منکرات، به‌ویژه بزرگ‌ترین منکر یعنی ظلم، سکوت کردند و همین سکوت باعث شد در عذاب شریک شوند.

وی با بیان اینکه محرم امسال باید با نگاهی عمیق‌تر شناخته شود، اظهار داشت: ما از یک پیچ عظیم تاریخی عبور کرده‌ایم و امروز با یک بعثت مواجه هستیم. این بعثت معجزه است؛ جمع شدن این جمعیت‌ها معجزه است. دشمنان تصور می‌کردند با شهادت رهبر معظم انقلاب، کار تمام می‌شود و حتی کشور را به چند بخش تقسیم کرده بودند، اما دیدند ایران تنها یک جغرافیا نیست، بلکه تفکر و اندیشه‌ای دارد که از بین رفتنی نیست.

ایران تنها یک جغرافیا نیست؛ یک تفکر و اندیشه است

آیت‌الله رمضانی با اشاره به حضور مردم در میدان گفت: مادری که کودک خود را در آغوش گرفته و به خیابان آمده، می‌گوید: «آمده‌ام با بچه‌ام خون بدهم، خاک نمی‌دهم.» این بعثتی است که شکست ندارد.

وی با تأکید بر پیوند امام و امت افزود: هر جا امام و امت با یکدیگر باشند، آن جامعه شکست‌ناپذیر خواهد بود. اما اگر امام بدون امت بماند یا امت از امام فاصله بگیرد، عهدشکنی کند و صحنه را رها سازد، جامعه شکست می‌خورد. نمونه‌های آن را می‌توان در جنگ احد، عاشورا و دوران امام حسن مجتبی(ع) مشاهده کرد.

پیوند امام و امت، رمز شکست‌ناپذیری جامعه اسلامی

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جهانی شدن پیام عاشورا گفت: اربعین امسال یک اربعین بزرگ جهانی خواهد بود. نماینده مقام معظم رهبری از هندوستان گزارشی ارائه کرد که صدها مجلس در هند برگزار شده و نه‌تنها شیعیان و مسلمانان، بلکه سیک‌ها، هندوها و جین‌ها نیز در این مراسم شرکت کرده‌اند. در برخی مناطق، جمعیت‌هایی ۷۰ هزار و ۱۰۰ هزار نفری حضور یافته‌اند. در لاهور پاکستان نیز گزارشی از حضور حدود ۲۰۰ هزار نفر در یک مجلس ارائه شده است.

وی با بیان اینکه خون سیدالشهدا(ع) اسلام را بیمه کرد، گفت: خون پاک سیدشهدای انقلاب نیز دنیا را متحول کرد و بعثتی جهانی پدید آورد؛ نه‌تنها در ایران، بلکه در کشورهای اروپایی نیز جمعیت‌هایی شکل گرفت که در دهه‌های گذشته سابقه نداشت.

پیام عاشورا مرزهای جهان را درنوردیده است

آیت‌الله رمضانی با اشاره به معجزه عاشورا اظهار داشت: کربلا معجزه است و خون پاک سیدالشهدا(ع) دنیا را بیدار کرد. دشمنان گمان می‌کردند چند روزه همه‌چیز تمام می‌شود، اما تازه فهمیدند که آغاز شده است؛ آغاز برهم زدن کاخ ظلم.

وی با تأکید بر اقتدار نظام دینی گفت: امروز به برکت دین، نخستین نظام مقتدر دینی در جهان شکل گرفته است؛ نظامی منحصر به‌فرد که برخلاف تصور کسانی که معتقد بودند دیگر انقلاب دینی و نظام دینی در دنیا ایجاد نمی‌شود، با قدرت حضور دارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با تأکید بر حفظ میدان‌ها افزود: میدان‌ها باید حفظ شود. این گفتمان، صلح‌پذیر نیست و با مذاکره حل نمی‌شود. آن مقدار مذاکره‌ای هم که مجاز دانسته شده، برای اثبات اقتدار نظام دینی است؛ برای اینکه طرف مقابل بفهمد ما به‌عنوان یک نظام مقتدر دینی در جهان حضور داریم و اجازه تجاوز به هیچ‌کس نمی‌دهیم.

وی ادامه داد: میان ایمان و کفر، و میان جبهه حق و جبهه باطل، صلح معنا ندارد. مردم، مجاهدان و دیپلماسی ما هیچ‌کدام کوتاه نخواهند آمد.

میان جبهه حق و باطل صلحی وجود ندارد

آیت‌الله رمضانی با اشاره به فراز «اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد» گفت: باید چگونه زیستن را از اهل‌بیت(ع) بیاموزیم. وقتی زیست پاک را آموختیم، چگونه مردن را نیز خواهیم آموخت؛ زیرا زندگی پاک، رفتن پاک را به دنبال دارد. اما زیست ملحدانه، کافرانه و منافقانه، رفتن پاک را در پی نخواهد داشت.

وی افزود: باید ببینیم ائمه(ع) چگونه زیستند تا ما نیز همان زیست را دنبال کنیم؛ زیرا همان زندگی است که سعادت دنیا و آخرت را به همراه دارد. عاشورا اتفاق بزرگی بود که در تاریخ رخ داد، اسلام را بیمه کرد و زنده نگه داشت. امروز نیز به برکت عاشورا و نام حسین(ع)، اسلام در جهان احیا شده است.

چگونه زیستن را باید از اهل‌بیت(ع) آموخت

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با بیان اینکه خون امام حسین(ع) تنها برای حفظ اسلام شیعیان نبود، تصریح کرد: خون سیدالشهدا(ع) برای حفظ اسلام همه مسلمانان بود؛ بنابراین همه مسلمانان باید قدردان عاشورا باشند.

وی با اشاره به علاقه غیرمسلمانان به اهل‌بیت(ع) گفت: اخیراً کتاب‌هایی درباره مسیحیان عاشق و دلداده اهل‌بیت(ع) مطالعه کرده‌ام؛ مسیحیانی دانشمند که دلداده اهل‌بیت‌اند. اهل‌بیت(ع) شخصیت‌هایی جهانی‌اند و بهترین الگو برای زندگی پاک، شرافتمندانه و عزتمندانه برای همه انسان‌ها هستند.

آیت‌الله رمضانی افزود: هر کسی به اندازه ظرفیت خود می‌تواند از اهل‌بیت(ع) بهره ببرد؛ یکی صد درجه، یکی نود درجه، یکی ده درجه. مرحوم علامه جعفری تعبیری لطیف از جرج جرداق نقل می‌کرد که «چه می‌شد اگر در هر عصری، خداوند علی(ع) را به ما هدیه می‌کرد.» این نشان می‌دهد ائمه(ع) الگوهای حیات انسانی و الهی برای همه جهان هستند.

عاشورا؛ انفجار عاطفه و بیداری وجدان‌های انسانی

وی در بخش پایانی سخنان، با اشاره به بُعد عاطفی عاشورا گفت: یکی از ابعاد عاشورا، بُعد عاطفی و انفجار قلب‌هاست. هیچ انسانی که بویی از انسانیت برده باشد، از کربلا نمی‌شنود مگر اینکه متأثر شود و اشک بریزد. درباره امام حسین(ع) آمده است: «إنّ الحسین قتیل العبرات»؛ حسین(ع) کشته اشک‌هاست. هرکس نام حسین(ع) را بر زبان بیاورد، خودبه‌خود منقلب می‌شود.

وی در پایان تأکید کرد: محرم و اربعین باید با نگاه عمیق‌تر، جامع‌تر و دقیق‌تر شناخته شود و این نگاه، زندگی، مسئولیت‌پذیری و حضور ما در میدان حق را متحول خواهد کرد.

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