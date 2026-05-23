برپایی محافل عزاداری شهادت امام باقر(ع) و مسلم بن عقیل(ع) در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محافل ویژه عزاداری و سوگواری به مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام و حضرت مسلم بن عقیل در حرم بانوی کرامت برگزار می شود.

بر اساس این گزارش شنبه دوم خرداد ماه، همزمان با شب شهادت امام باقر علیه السلام بلافاصله بعد از نماز عشا محفل عزاداری با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید محمد باقر طباطبایی و مداحی علی حبیب زاده، یکشنبه سوم خرداد ماه، ظهر شهادت بعد از نماز عصر مراسم عزاداری با مداحی سید جواد میر جعفری و شام شهادت نیز بعد از نماز عشا محفل عزاداری با سخنرانی آیت الله نظری منفرد و مداحی مسعود پیرایش در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

همچنین روز دوشنبه ۴ خرداد ماه، همزمان با شب شهادت حضرت مسلم بن عقیل، بلافاصله بعد از نماز عشاء ، محفل سخنرانی و عزاداری با حضور حجت الاسلام و المسلمین رفیعی و سید مهدی میرداماد در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود.

