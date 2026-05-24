به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر عنوان کرد: سوم خرداد آغازی بر دلاوریهای بیبدیل رزمندگان ایرانی است؛ رزمندگانی که به دنیا آموختند افتخار و عزت نصیب ملتی میشود که ایمان، اراده، غیرت و شجاعت را در کنار تخصص و تلاش داشته باشد و چنین ملتی هیچگاه طعم تلخ شکست را نخواهد چشید.
متن پیام محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر به شرح زیر است:
«طلوع فجر سوم خرداد یادآور رشادت مجاهدانی است که پنجه در پنجه شیطان انداختند و خرمشهر عزیز را از حلقوم جنایتکاری چون صدام و رژیم بعث بیرون کشیدند. روزی بزرگ که دنیا قدرت اراده سربازان امام خمینی کبیر رحمتاللهعلیه را با چشم خود دید و شجاعت مثال زدنی آنان را در تاریخ ثبت کرد.
مجاهدان رشیدی چون شهید احمد کاظمی و شهید علی صیاد شیرازی که غیرممکنها را ممکن کردند و به ما آموختند که هیچ دژخیمی را یارای ایستادن مقابل سربازان عاشق و مؤمن ایران نیست و مجاهدی که برنامهریزی، توکل و شجاعت را مشق کند، دست یاری خداوند رحمان را بر شانه خواهد داشت و انسداد را نخواهد پذیرفت.
امروز نیز سربازان رهبر رشید انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای حفظهالله تعالی که در مکتب امام شهید خود پرورش یافتهاند دنیا را متحیر و مبهوت از رشادتهای خود کردهاند و یاد سرداران فتح خرمشهر عزیز را زنده نگاه داشتهاند. جوانانی که یادآور خرازیها، همتها، باقریها، باکریها، سلیمانیها و هزاران قهرمان دیگر این وطن هستند. جوانانی که برآمده از دل ملت هستند و خواهران و برادران خود در خیابان را در میدان نبرد نمایندگی میکنند.
به طور قطع سوم خرداد آغازی بر دلاوریهای بیبدیل رزمندگان ایرانی است، رزمندگانی که به فرموده قائد امت، حضرت آیتالله العظمی شهید سیدعلی حسینی خامنهای خرمشهرها در پیش دارند و خداوند متعال، راه شکست را بر آنان بسته است. رزمندگانی که به دنیا آموختند افتخار و عزت نصیب ملتی میشود که ایمان، اراده، غیرت و شجاعت را در کنار تخصص و تلاش داشته باشد و چنین ملتی هیچگاه طعم تلخ شکست را نخواهد چشید.
این روز بزرگ، سرنوشتساز و غرورآفرین که امسال با سالروز شهادت شکافنده علوم، حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه مقارن شده را گرامی می دارم و به ملت شریف ایران و به روح بلند تمام فرماندهان، رزمندگان و مجاهدینی که در هر میدانی موجب ثبت چنین افتخاری شدند درود می فرستم و از خداوند متعال اجابت دعای ولی الله الاعظم ارواحنافداه را برای ملت بزرگ ایران مسئلت مینمایم.»
