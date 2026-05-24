به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به مناسبت سوم خرداد در فضای مجازی نوشت:سوم خرداد، تنها سالروز آزادسازی یک شهر نیست؛ بلکه یادآور مفهوم «وحدت»، «خودباوری و مقاومت» به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم راهبردی در تاریخ معاصر ایران است.

دشمن راز پیروزی ما را در خرمشهرها به چشم دید. باز هم به فرمایش امام شهیدمان، خرمشهرها در پیش است. قطعاً با یاری خداوند و ایمان و جهاد رزمندگان و ملت مقاوم‌مان، مجدداً بر دشمن غدّار غلبه پیدا می‌کنیم.

تجربه دفاع مقدس‌ها نشان می‌دهد که دشمنان ایران هر زمان احساس کنند جامعه دچار شکاف و چنددستگی شده، فشارها را افزایش می‌دهند.

در مقابل، هر زمان ملت ایران در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، امکان عبور از بحران‌ها نیز فراهم شده است.

آزادسازی خرمشهر دقیقاً در چنین فضایی رخ داد؛ زمانی که همه ظرفیت‌های کشور حول یک هدف مشترک یعنی دفاع از تمامیت ارضی و عزت ملی متمرکز شده بود.

امام خمینی (ره) با آن جمله تاریخی «خرمشهر را خدا آزاد کرد» پیروزی نتیجه ایمان، همدلی و اراده جمعی ملت ایران معرفی کردند.

این جمله از این منظر، صرفاً روایتی تاریخی نیست؛ بلکه یک الگوی مدیریتی و اجتماعی برای عبور از بحران‌هاست. این نگاه به جامعه یادآوری می‌کند که پیروزی‌ها وقتی ماندگار می‌شوند که به عامل وحدت تبدیل شوند.

امروز حفظ وحدت ملی تنها یک توصیه اخلاقی یا سیاسی نیست، بلکه بخشی از امنیت ملی کشور محسوب می‌شود.

همه ما کارگزاران و آحاد ملت، باید بیش از پیش روحیه خودباوری و گفتمان «ما می‌توانیم» را در خود تقویت کنیم. جمهوری اسلامی ایران به یک انحطاط تاریخی غالب شده در اعصار قاجار و پهلوی پایان داد و گفتمان استقلال و عزت را در متن و بطن ایران عزیز جاری و ساری کرد.

بواسطه‌ی همین امر، در سه جنگ تحمیلی ۸ ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، خرمشهرها را فتح کردیم و باز هم به مدد الهی فتح خواهیم کرد؛ مشروط به آنکه در مدار ولایتمداری بمانیم و انسجام و اتحاد ملی خود را تقویت کنیم و روحیه خودباوری را از دست ندهیم.

از جنگ تحمیلی نخست در دهه ۶۰ تا جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم در دو سال اخیر، خرمشهرها در شرایطی فتح شدند که ما از کمبود سیم‌خاردار به فناوری‌های انحصاری و نوین دفاعی در دنیا، شهرک‌های زیرزمینی ناشناخته و مملو از سجیل و فتاح رسیده‌ایم؛ این همه به مددِ روحیه‌ی خودباوری و اعتماد به جوانان متخصص و متدین، محقق شد؛ راهبرد ما در ادامه نیز همین خواهد بود.

جوانان‌مان نیز در این مسیر پر فرازونشیب باید خودشان و ایران‌شان را بیش از پیش باور کنند.

