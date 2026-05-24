به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رسانه‌های پاکستانی ماهیت انفجار امروز در نزدیکی ایستگاه قطار را ناشی از حمله انتحاری عنوان کردند که بر اثر آن تاکنون ۳۴ نفر کشته و ۹۶ نفر دیگر زخمی شده اند . این انفجار تروریستی قطار مسافربری مخصوص تعطیلات عید قربان را هدف قرار داده است.

شبکه‌های تلویزیونی پاکستان تصاویری از انهدام ده ها خودرو، واگن‌های قطار در اطراف محل انفجار و خسارت شدید به واحدهای مسکونی منتشر کردند.

گروه تروریستی و تجزیه طلب ارتش آزادیبخش بلوچ شاخه جیاند مسوولیت انفجار امروز را برعهده گرفته و مدعی است که تیپ مجید این حمله را انجام داده است.

