به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی حائری» فرزند آیت‌الله العظمی «سیدکاظم حائری» خبرهای منتشرشده در فضای مجازی در خصوص ارتحال این عالم برجسته جهان تشیع را تکذیب کرد.

براساس این گزارش، آیت الله العظمی حائری در قید حیات به سر می برد و خبرهای منتشرشده در خصوص ارتحال ایشان، کذب است.

آیت الله العظمی سید کاظم حائری در سال ۱۴۰۱ شمسی با صدور بیانیه ای به دلیل کهولت سن از عرصه مرجعیت دینی، کناره گیری کردند و تاکید نمودند که بر همه مومنان لازم است که از شهید آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای اطاعت کنند.

ایشان از فقهای بزرگ عراقی و از شاگردان برجسته شهید سید محمدباقر صدر است که در عرصه سیاسی عراق نیز تاثیرگذار است.

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