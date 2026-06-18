به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دکتر مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در گفتگو با خبرنگار ابنا، شهید دکتر مصطفی چمران را نمونه‌ای برجسته از پیروان حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و سیدالشهدا امام حسین(ع) توصیف کرد و گفت: شهید چمران همواره در مسیر شهادت حرکت می‌کرد و عاشق شهادت بود. او در همه عرصه‌های زندگی خود آمادگی شهادت داشت و معتقد بود با روحیه ایثار و شهادت‌طلبی می‌توان به پیروزی‌های بزرگ‌تری دست یافت.

وی افزود: شهید چمران در بدو ورود به لبنان نیز از امام حسین(ع) و فرهنگ عاشورا برای شیعیان این کشور سخن گفت و تلاش کرد روحیه مقاومت و ایستادگی را در میان آنان تقویت کند.

چمران با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت شهید چمران اظهار داشت: به اعتقاد من، او از پیروان حقیقی امیرالمؤمنین(ع) بود؛ زیرا ویژگی‌هایی را در وجود خود جمع کرده بود که معمولاً جمع شدن آن‌ها در یک فرد بسیار دشوار است.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در درجه نخست، شهید چمران یک دانشمند بزرگ فیزیک هسته‌ای بود که در زمان خود کمتر نمونه‌ای همانند او در جهان یافت می‌شد. او از نخستین ایرانیانی بود که در حوزه فیزیک پلاسما به مطالعه و پژوهش پرداخت، نظریه ارائه کرد و در این عرصه صاحب دیدگاه علمی بود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار جایگاه علمی، شهید چمران یک عارف واصل نیز بود؛ عارفی که عرفان حقیقی را نه صرفاً در قالب مباحث نظری، بلکه در عمل و سلوک شخصی خود درک کرده و به مراتب والای معنوی دست یافته بود، بدون آنکه درگیر ظواهر و تشریفات رایج برخی جریان‌های عرفانی شود.

چمران با اشاره به فعالیت‌های نظامی شهید چمران گفت: او علاوه بر دانشمند و عارف بودن، یک رزمنده، فرمانده و مبارز بزرگ نیز بود. شهید چمران هشت سال در لبنان در برابر رژیم صهیونیستی و گروه‌های کمونیستی ایستادگی کرد، جنگید و دستاوردهای مهمی را برای جریان مقاومت رقم زد.

وی افزود: شهید چمران از پایه‌گذاران مقاومت اسلامی در لبنان بود و امروز ثمره آن مجاهدت‌ها را می‌توان در قدرت و نفوذ جریان مقاومت مشاهده کرد. به تعبیر من، حزب‌الله و دیگر جریان‌های مقاومت اسلامی در لبنان از شاگردان مکتب فکری و عملی شهید چمران به شمار می‌روند.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه به جنبه‌های هنری شخصیت شهید چمران اشاره کرد و گفت: او در شعر، نقاشی و خوشنویسی نیز دارای مهارت و استادی بود. همچنین یک صنعتگر توانمند محسوب می‌شد و ذهن ریاضی و فیزیکی او در این عرصه‌ها نیز به کمکش می‌آمد.

وی تصریح کرد: جمع شدن این ویژگی‌های متنوع و به ظاهر متضاد در یک شخصیت کار ساده‌ای نیست؛ اینکه فردی در حوزه‌های دینی، سیاسی، مدیریتی، علمی، نظامی و هنری همزمان سرآمد و اثرگذار باشد، ویژگی کم‌نظیری است.

چمران اظهار داشت: این جامعیت شخصیتی، یادآور برخی از ویژگی‌های امیرالمؤمنین(ع) است که ابعاد گوناگون کمال انسانی را در وجود مبارک خود جمع کرده بودند.

وی با اشاره به نقش شهید چمران در تحولات دفاعی ایران و لبنان گفت: شهید چمران در لبنان پایه‌گذار مقاومت اسلامی بود و در ایران نیز نقش برجسته‌ای در شکل‌گیری حرکت‌های دفاعی و انقلابی ایفا کرد. او در ماجرای پاوه حماسه‌ای ماندگار آفرید و با تعداد اندکی از یاران خود ایستادگی کم‌نظیری را رقم زد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز شهید چمران در کنار رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در شکل‌گیری و هدایت ستاد جنگ‌های نامنظم نقش مؤثری داشت و تا آخرین لحظات حیات خود در مسیر سازماندهی، هدایت و فرماندهی این مجموعه تلاش کرد.

وی افزود: شیوه‌ای که شهید چمران در جنگ‌های نامنظم پایه‌گذاری کرد، بعدها به یکی از عوامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با ارتش عراق تبدیل شد و آثار آن در مقاومت ملت ایران و ایستادگی در برابر قدرت‌های استکباری همچنان قابل مشاهده است.

چمران در پایان با تأکید بر مهم‌ترین ویژگی شخصیتی شهید چمران گفت: اگرچه او دارای صفات برجسته و متنوعی بود، اما آنچه بیش از هر چیز شخصیتش را ممتاز می‌کرد، اخلاص و صفای باطن او بود. همین اخلاص سبب شد به مراتب والای معنوی دست یابد و مورد لطف الهی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم نیز بیش از هر چیز شیفته همین خلوص و صداقت شهید چمران هستند؛ زیرا او همه امور را برای خدا می‌خواست، برای خدا عمل می‌کرد و جز رضای الهی هدف و خواسته دیگری نداشت.

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