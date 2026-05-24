به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امیر سرتیپ دوم محمدرضا فولادی، رئیس پیشین سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش و رئیس سازمان پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت، در گفتگو با خبرنگار ابنا با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم اظهار داشت: خداوند خطاب به پیامبر اکرم(ص) می‌فرماید: «یا أیها النبی حرض المؤمنین علی القتال»؛ یعنی مؤمنان را به جهاد و نبرد در راه خدا تشویق کن. در ادامه آیه آمده است که اگر یک نفر مؤمن صابر در میدان باشد، بر بیست نفر غلبه خواهد کرد و اگر صبور باشند بر تعداد بیشتری نیز پیروز می‌شوند و در پایان دلیل آن را اینگونه بیان می‌کند که «قوم لا یفقهون»؛ یعنی آنان نمی‌فهمند.

امیر فولادی گفت: دشمنان به دلایل مختلف از جمله زیاده‌خواهی، برتری‌طلبی و روحیه استکباری، در درک دقیق واقعیت‌ها و حقایق دچار ضعف هستند و با وجود برخورداری از مراکز مطالعاتی و ابزارهای متعدد رسانه‌ای، همواره گرفتار خطای محاسباتی بوده‌اند.

وی با اشاره به شناخت نادرست دشمنان از ایران اسلامی تصریح کرد: این افراد تاریخ ایران، عمق تاریخی و پیوستگی تمدنی آن را نمی‌شناسند و اگر با تمدن هفت‌هزار ساله ایران و جایگاه جغرافیایی آن به عنوان چهارراه ارتباطی آشنا بودند، در تحلیل خود دچار اشتباه نمی‌شدند. تاریخ نشان داده است هر قدرتی که به ایران تعرض کرده، یا شکست خورده یا دستاوردی کسب نکرده است.

این مقام پیشین دفاع مقدس با مقایسه شرایط ایران و برخی کشورها گفت: در جریان برخی تحولات منطقه‌ای از جمله جنگ‌ها، مشاهده شد که در برخی کشورها بخش قابل توجهی از جمعیت آواره و پناهنده شدند، اما در ایران اسلامی با آغاز جنگ، بر اساس آمار فرماندهی انتظامی، بیش از ۶۰۰ هزار نفر از ایرانیان خارج از کشور برای دفاع از وطن بازگشتند.

وی افزود: دشمنان همچنین شناخت درستی از همبستگی اقوام و ادیان در ایران ندارند؛ در حالی که در طول تاریخ، اقوام مختلف در کنار یکدیگر با زیست مسالمت‌آمیز زندگی کرده‌اند و هیچ تنش جدی میان آنان وجود نداشته است. همچنین از منظر دینی و مذهبی نیز همه ادیان توحیدی در ایران دارای شهدای گرانقدری هستند و در دوران دفاع مقدس، از میان اقشار مختلف از جمله شیعه، سنی، مسیحی و کلیمی، رزمندگان و جانبازان بسیاری حضور داشتند.

وی گفت: بیش از ۱۲ هزار شهید اهل سنت در دفاع مقدس تقدیم انقلاب شده است و در بررسی طبقاتی و اجتماعی نیز از طبقات مختلف جامعه از جمله ثروتمند، مستمند و اقشار متوسط در این دفاع حضور داشته‌اند. همچنین از نظر سنی و جنسیتی نیز نوجوانان، جوانان و زنان نقش‌آفرینی گسترده‌ای داشتند و بانوان بیش از ۲۰ نقش مختلف در دوران دفاع مقدس ایفا کردند.

فولادی با اشاره به استمرار فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اظهار کرد: پس از گذشت بیش از ۴۴ سال از آزادسازی خرمشهر، مردم همچنان با یاد و خاطره شهدا در کنگره‌ها، یادواره‌ها و محافل مختلف حضور دارند و ارتباط معنوی خود را با آرمان‌های شهدا حفظ کرده‌اند.

وی همچنین به فعالیت گروه‌های تفحص شهدا اشاره کرد و گفت: با گذشت ۳۸ سال از پایان جنگ، گروه‌های تفحص همچنان در مناطق عملیاتی از جمله بیابان‌ها، کوه‌ها و دشت‌ها به دنبال یافتن پیکر شهدای گمنام هستند و این موضوع نشان‌دهنده عمق تعهد ملت ایران است.

پیشکسوت دفاع مقدس در ادامه با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام گفت: حضور ده‌ها و حتی صدها هزار نفری مردم در این مراسم‌ها نشانه وفاداری ملت به شهدا و آرمان‌های انقلاب است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اگر دشمنان واقعیات ملت ایران، تاریخ، فرهنگ، خانواده و روحیه ایثارگری ایرانیان را درک می‌کردند، هرگز دچار چنین خطاهای راهبردی نمی‌شدند و چنین فشارها و حملاتی علیه ایران طراحی نمی‌کردند.

فولادی تأکید کرد: امروز جنگ، جنگ اراده‌هاست؛ همانگونه که امام خمینی(ره) نیز درباره خرمشهر فرمودند «خرمشهرها در پیش است»، یعنی پیروزی‌ها در میدان اراده‌ها رقم می‌خورد نه صرفاً در میدان نظامی.

وی افزود: ملت ایران درس‌های دفاع مقدس را فراموش نکرده و این تجربیات به صورت سینه به سینه به نسل‌های آینده منتقل شده است و هرچه دشمن بر مسیر اشتباه خود پافشاری کند، شکست و رسوایی او بیشتر خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به شرایط بین‌المللی و تحلیل‌های مطرح شده درباره قدرت‌های جهانی گفت: امروز حتی در تحلیل‌های برخی جریان‌های غربی نیز اذعان می‌شود که مسیر فشار علیه ایران به نتیجه نرسیده و ناچار به عقب‌نشینی شده‌اند، چرا که در برابر اراده ملت ایران راهی جز تسلیم یا شکست باقی نمی‌ماند.

فولادی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی و روحیه مقاومت مردم اظهار امیدواری کرد که این روحیه در شرایط حساس کنونی همچنان حفظ شود و ملت ایران همچنان با انسجام و ایستادگی مسیر پیشرفت و عزت را ادامه دهد.

