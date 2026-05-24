۴ کشته بر اثر تیراندازی در کابل

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خالد زدران، سخنگوی فرماندهی امنیه (پلیس) طالبان در کابل، از وقوع درگیری مسلحانه در یکی از بازارهای تجاری پایتخت خبر داد.
زدران روز یکشنبه (۳ خرداد) اعلام کرد که در بازار زرگری نزدیک سرای شهزاده، درگیری مسلحانه رخ داده و بر اثر آن چهار نفر کشته شدهاند.
وی هویت یکی از کشتهشدگان را احسانالله مجاهد، فرزند اللهگل مجاهد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، اعلام کرد.
طبق گفته سخنگو، در میان کشتهشدگان یک محافظ احسانالله مجاهد و یک زن نیز حضور دارند.
خالد زدران معتقد است که این درگیری ناشی از «خصومت شخصی» بوده است و یک «مهاجم زخمی» و یک عضو خانوادهی اللهگل مجاهد به اتهام دستداشتن در این درگیری، بازداشت شدهاند.
سرای شهزاده و بازارهای اطراف آن از مراکز مهم تجاری زرگری و جواهرات در کابل محسوب میشوند که روزانه هزاران نفر در آنجا تردد دارند. این حادثه باعث نگرانی و اختلال موقت در فعالیتهای تجاری این منطقه شده است.
...............
پایان پیام/
نظر شما