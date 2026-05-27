شلیک به قلب امنیت در کابل؛ تراژدی «سرای شهزاده» و ابهامات امنیتی طالبان

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ تیراندازی مسلحانه در قلب بازار ارز کابل (سرای شهزاده)، منجر به کشته شدن دو غیرنظامی از جمله همسر یکی از خلبانان پیشین ارتش افغانستان شد؛ حادثهای که بار دیگر ادعاهای طالبان مبنی بر تأمین «امنیت سراسری» را زیر تیغ تیز انتقاد برده است.
روز یکشنبه، وقوع تیراندازی در میان شلوغی بازار ارزی «سرای شهزاده»، بار دیگر امنیت پایتخت را به چالش کشید.
منابع محلی تأیید کردهاند که در میان قربانیان این حمله، «فرحناز»، همسر وحیدالله وحدت (خلبان حکومت پیشین) و «احسانالله»، فرزند اللهگل مجاهد (نماینده سابق پارلمان) حضور داشتند.
گزارشها حاکی از آن است که فرحناز، مادر چهار فرزند، تنها برای دریافت حواله ارزی همسرش و تأمین مخارج عید به این بازار رفته بود که قربانی این تیراندازی مرگبار شد.
واکنشهای گسترده به این رخداد، بار دیگر خشم عمومی از وضعیت امنیتی را به اوج رسانده است.
فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان، با اشاره به این واقعه، کابل را «گورستان آرزوها» و قربانیان را «شاهدان امنیت پوشالی» خواند.
همچنین چهرههای اجتماعی و فرهنگی، این حادثه را فراتر از یک درگیری عادی، نشانهای از تداوم تهدیدها علیه خانوادههای نظامیان و سیاسیون پیشین دانستند.
با وجود اینکه سرای شهزاده سالهاست درگیر چالشهای امنیتی و سرقتهای مسلحانه است، رخ دادن چنین جنایتی در روز روشن و در حساسترین نقطه اقتصادی پایتخت، تناقض آشکاری با گزارشهای رسمی طالبان از برقراری نظم آهنین دارد.
طالبان تاکنون از انتشار جزئیات انگیزه عاملان این حمله خودداری کرده و سکوت در پیش گرفتهاند؛ سکوتی که در کنار تکرار چنین حوادثی، پرسشهای بیپاسخ بسیاری را درباره توانایی واقعی حاکمیت برای حفظ جان شهروندان در پایتخت باقی گذاشته است.
