به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیدمجتبی جلالیپور روز دوشنبه، 5 خرداد 1405 در جمع خبرنگاران، با قدردانی از مشارکتهای همیشگی مردم نیکوکار گیلان در حمایت از نیازمندان، اظهار کرد: همزمان با دهه امامت و ولایت، سه برنامه محوری شامل پویش «نذر قربانی»، پویش «به عشق علی(ع)» ویژه جذب حامی برای فرزندان ایتام و محسنین در عید غدیر و همچنین اجرای طرح «اطعام علوی» در سطح استان برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان با اشاره به اهداف اجرای پویش «نذر قربانی» افزود: این طرح در راستای اقدامات قرارگاه مردمی حمایتی ـ اجتماعی «ایران همدل» و با هدف ارتقای امنیت غذایی خانوادههای نیازمند، ترویج فرهنگ احسان و گسترش سنت حسنه قربانی اجرا میشود و کمیته امداد آمادگی کامل دارد تا همانند سالهای گذشته نذورات مردمی را دریافت و میان خانوادههای تحت حمایت توزیع کند.
وی با بیان اینکه کمیته امداد گیلان علاوه بر دریافت نذورات غیرنقدی شامل گوسفند زنده و گوشت گرم، آماده دریافت کمکهای نقدی خیران نیز است، گفت: نذورات نقدی جمعآوریشده به نیابت از خیران صرف خرید دام، ذبح شرعی و توزیع گوشت قربانی در کوتاهترین زمان ممکن میان نیازمندان خواهد شد.
جلالیپور با تأکید بر مردمیسازی فعالیتهای خیرخواهانه و بهرهگیری از ظرفیت مراکز نیکوکاری در اجرای این پویش تصریح کرد: پایگاههای مستقر در مراکز نیکوکاری، مساجد و محلههای مختلف استان نیز آماده دریافت نذورات مردمی و توزیع آن میان خانوادههای نیازمند همان مناطق هستند تا کمکها با سرعت و دقت بیشتری به دست جامعه هدف برسد.
وی ادامه داد: مردم نیکوکار استان میتوانند از طریق نرمافزار «صدقه من»، شمارهگیری کد دستوری #۰۱۳۸۸۷۷ و یا واریز کمکهای نقدی به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۶۷۸ نزد بانک ملی، در پویش نذر قربانی مشارکت کنند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان گیلان با اشاره به رعایت کامل اصول بهداشتی در فرآیند ذبح و توزیع گوشت قربانی خاطرنشان کرد: گوشتهای قربانی پس از بستهبندی مناسب و با حفظ کرامت انسانی، توسط خیران و همکاران کمیته امداد به درب منازل خانوادههای نیازمند تحویل داده میشود و ایتام و زنان سرپرست خانوار در اولویت بهرهمندی از این نذورات قرار دارند.
وی در پایان با اشاره به استقبال گسترده مردم از این پویش در سال گذشته گفت: سال گذشته مردم خیر و نیکوکار گیلان بیش از ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب پویش نذر قربانی به کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و خیریههای همسو در استان کمک کردند که نقش مهمی در تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوادههای کمبرخوردار داشت.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما