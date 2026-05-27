حملات سنگین رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در روز عید قربان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بامداد امروز چهارشنبه در روز عید قربان در پی حمله هوایی اسرائیل به منطقه «دیرعامص» در شهرستان صور واقع در استان جنوب لبنان، دو نفر شهید و یک نفر دیگر زخمی شد. همزمان، اسرائیل حملات هوایی خود به چندین شهر و روستای جنوب لبنان را ادامه داد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که این دو نفر در جریان حمله هوایی اسرائیل به دیرعامص به شهادت رسیدند و فرد سومی نیز زخمی شده است.

پیش‌تر نیز وزارت بهداشت لبنان اعلام کرده بود که در نتیجه حملات اسرائیل به جنوب این کشور، ۳۱ نفر شهید و ۴۰ نفر زخمی شده‌اند.

در همین چارچوب، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه حملات گسترده‌ای را علیه چندین منطقه در جنوب لبنان انجام دادند. شهرک‌های «زوطر الشرقیه»، «میفدون»، «صریفا» و «باریش» هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند و اطراف شهرک «طورا» نیز زیر آتش توپخانه این رژیم بوده است.

همچنین به گفته خبرنگار شبکه الجزیره، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی سلسله حملاتی را علیه شهرک‌های «صفد البطیخ»، «رشکنانیه»، «النبطیه الفوقا»، «تولین» و «مجدل سلم» در جنوب لبنان انجام دادند. مناطق «فرون»، «شقرا»، «الصوانه»، «قبریخا»، «انصار»، «صریفا»، «طیرفلسیه» و «معروب» نیز هدف حملات دیگر قرار گرفتند.

در مقابل، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتباط خود را با یک «پهپاد انتحاری» که به گفته این ارتش توسط حزب‌الله به سمت منطقه «برعام» در الجلیل علیا شلیک شده بود، از دست داده است.

حملات گسترده

منابع امنیتی لبنان اعلام کردند که رژیم صهیونیستی دیروز سه‌شنبه بیش از ۱۲۰ حمله هوایی علیه لبنان انجام داده است. حملاتی که یکی از شدیدترین موج‌های بمباران در هفته‌های اخیر به شمار می‌رود. همزمان، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که ارتش این رژیم، عملیات خود در لبنان را تشدید کرده است.

این منابع امنیتی به خبرگزاری رویترز گفتند که حملات اسرائیل مناطق مختلف جنوب و شرق لبنان را هدف قرار داده است.

خبرگزاری لبنان نیز گزارش داد که دست‌کم ۱۰ نفر، از جمله زنان و کودکان در یک حمله هوایی به شهرک «برج الشمالی» در جنوب لبنان، شهید شدند.

خبرگزاری ملی لبنان همچنین اعلام کرد که دست‌کم سه حمله هوایی در نزدیکی بزرگ‌ترین مخزن آب لبنان در سد «القرعون» در شرق کشور رخ داده است.

دفاع مدنی لبنان نیز از شهادت یکی از نیروهای خود به نام «کامل یوسف زین» در جریان حمله اسرائیل به منطقه القرعون خبر داد. این نیرو هنگام انجام مأموریت انسانی هدف قرار گرفته بود.

تشدید عملیات رژیم صهیونیستی

بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای ادعا کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با نیروهای گسترده در میدان حضور دارد و کنترل چندین منطقه را در دست گرفته است. او مدعی شد که هدف این عملیات، تقویت کمربند امنیتی برای حفاظت از شهرک‌های شمالی اسرائیل است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی همچنین تأکید کرد که این رژیم، تصمیم گرفته عملیات نظامی خود در جنوب لبنان را گسترش دهد.

وی افزود: ارتش اسرائیل اکنون با نیروهای گسترده در جنوب لبنان مستقر است، بر مواضع و ارتفاعات جدید مسلط شده و در حال تقویت کمربند امنیتی در آن منطقه است.

همزمان، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از آغاز فراخوان نیروهای ارتش برای تشدید عملیات نظامی خبر دادند. اقدامی که در بحبوحه حملات مداوم و درگیری‌های مستمر با حزب‌الله صورت می‌گیرد.

در همین راستا، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ارتش این رژیم به طور فوری از نظامیانی که در روزهای اخیر مرخص شده بودند خواسته است به خدمت ذخیره بازگردند. موضوعی که نشانه آمادگی برای گسترش عملیات در جبهه شمالی تلقی می‌شود.

پاسخ حزب‌الله

همزمان با تشدید حملات اسرائیل، حزب‌الله در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهایش روز سه‌شنبه با یک نیروی ترکیبی رژیم صهیونیستی که پس از حملات هوایی و آتش سنگین توپخانه به سمت منطقه «زوطر الشرقیه» پیشروی کرده بود، مقابله کرده‌اند.

در این بیانیه آمده است که نیروهای حزب‌الله با استفاده از موشک، گلوله‌های توپخانه، پهپادهای انتحاری و همچنین درگیری مستقیم، این نیروها را هدف قرار داده‌اند.

حزب‌الله همچنین از انهدام یک تانک اسرائیلی در صبح سه‌شنبه خبر داد و اعلام کرد که درگیری‌ها در این منطقه همچنان ادامه دارد. این منطقه حدود ۱۰ کیلومتر با مرز فاصله دارد و در ساحل شمالی رود لیطانی مشرف به شهر نبطیه، واقع شده است.

در همین حال، جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پس از شلیک موشکی از لبنان، آژیرهای هشدار در شهر «کریات شمونه» و اطراف آن به صدا درآمده است.

ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که یک پرتابه از خاک لبنان شناسایی شده که در منطقه‌ای باز فرود آمده و تلفات یا خسارتی به همراه نداشته است.

با وجود برقراری آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و حزب‌الله از ۱۷ آوریل گذشته، رژیم صهیونیستی همچنان به حملاتی که مدعی است مواضع و زیرساخت‌های حزب‌الله را هدف قرار می‌دهد ادامه می‌دهد و نیروهایش همچنان برخی روستاهای جنوب لبنان را در اشغال دارند و اقدام به تخریب خانه‌ها و ساختمان‌ها می‌کنند.

در مقابل، حزب‌الله نیز هر روز از حمله به نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و همچنین اهدافی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر می‌دهد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸