 اردوغان: نتانیاهو ظالم درس لازم را از مسلمانان خواهد گرفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رجب طیب اردوغان همزمان با فرارسیدن عید قربان، با ابراز همبستگی با مردم غزه از بنیامین نتانیاهو نخستوزیر رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرد و او را ظالم خواند.
وی با اشاره به وضعیت غزه گفت: از طرف خود و ملتم، قویترین پیامهای همبستگی را به همه برادران و خواهرانی که این عید را در غم، درد و اندوه عمیق، بهویژه در غزه سپری میکنند، تقدیم میکنم و عید قربان را به آنان تبریک میگویم.
اردوغان پس از اقامه نماز عید در مسجد چاملیجا در استانبول، در جمع خبرنگاران تاکید کرد که جنگ غزه، جشنهای عید قربان را برای مسلمانان در ترکیه و سراسر جهان تحتالشعاع قرار داده است.
وی با اشاره به تداوم جنایات جنگی رژیم صهیونیستی در غزه گفت: فرد ظالمی که با نام نتانیاهو شناخته میشود، درس لازم را از دست مسلمانان جهان خواهد گرفت.
رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ ویرانگری را علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت اما به اهداف خود از راه جنگ نرسید و مجبور به توافق آتش بس با جنبش حماس شد.
رژیم صهیونیستی از زمان برقراری آتش بس، از اجرای بخشی از مفاد آن سر باز زده و به تجاوزگری خود علیه نوار غزه و کشتار مردم ادامه داده است.
